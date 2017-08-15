Trabzonspor, Aleksandar Dragovic'i transfer etmek istiyor

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, defans hattına takviye yapmak için çalışmalara başladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Bayer Leverkusen'de forma giyen Aleksandar Dragovic transferini bitirmek için Almanya'ya gidecek. Ersun Yanal'ın onay verdiği Dragovic transferi için harekete geçen Trabzonspor yönetimi, oyuncuyu 2 yıllığına kiralamak için Bayer Leverkusen'e teklif yapacak.

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 28 maça çıkan Dragovic, 2 asist yaptı ve forma giydiği maçlarda 4 sarı kart gördü.

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