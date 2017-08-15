Fenerbahçe, Aboubakar'ı istiyor

Hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'de Vincent Aboubakar, için transfer seferine çıkılacak.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, Aykut Kocaman'ın forvet hattına 'gezici forvet' istedi ve yönetime Aboubakar isminin alınması için talepte bulundu. Durağan bir santrfor yerine kanatlarda da oynayabilecek bir oyuncu isteyen Kocaman, Aboubakar'ın uyum sorunu da çekmeyeceğini düşünüyor.

BONSERVİSİ İKİ KULÜPTE BULUNUYOR

Bonservisi Lorient ve Porto olmak üzere iki kulüpte bulunan Aboubakar'ın transferi için 10 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkaran Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde önce Fransa'ya sonra da Portekiz'e bir çıkarma yapacak ve Kamerunlu golcünün transferini bitirmeye çalışacak.

''PORTO'YU ŞAMPİYON YAPMAK İSTİYORUZ''

Aykut Kocaman'ın Valbuena'dan sonra en çok istediği transfer olan Vincent Aboubakar, ilk Aykut Kocaman döneminde de gündeme gelmiş anca o zaman bu transfer gerçekleşmemişti. Porto ile oynadığı son maçta gol atmayı başaran Aboubakar, ''Gol atmak beni mutlu ediyor ama kazanmamız daha önemli. Kazanmak için çok çaba gösterdik. Porto'yu şampiyon yapmak istiyoruz.'' diyerek olası transfer haberlerine de şimdilik set çekmiş oldu.

Bu sezon Porto formasıyla 2 maça çıkan Aboubakar, 1 gol attı.

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