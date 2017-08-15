FUTBOL
Galatasaray'da gündem Arda Turan transferi
15 Ağustos 2017 Salı, 10:32:20 | Güncelleme: 11:13:03
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Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Arda Turan’ın gözden çıkardı transferinde mutlu sona ulaşmak için bugün resmen harekete geçecek.
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Sarı-Kırmızılılar, her konuda anlaştığı Arda’nın kulübü Barcelona ile masaya oturacak ve teklifini sunacak.
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Gerçekleşmesi halinde yılın transferi olacak Arda operasyonunu, Başkan Dursun Özbek bizzat yönetecek.
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Özbek’in de yer alacağı kafilede Sportif Direktör Cenk Ergün’ün yanı sıra yıldız futbolcunun menajeri Ahmet Bulut da olacak.
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Özbek, tecrübeli futbolcuyla el sıkıştıklarını Barça cephesine belirterek ve kendilerine 1 yıllık kiralama konusunda gerekli kolaylığın sağlanmasını talep edecek.
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Aslan, şu an İspanyol devinde yaklaşık 7 milyon Euro civarında bir para kazanan 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 4 milyon Euro’luk bir teklif sundu.
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Milli futbolcu bu konuda büyük bir fedakarlık yaparken, Katalan temsilcisine kiralama için 3 milyon Euro önerecek.
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Eğer Barça, sunulan şartlara ‘Tamam’ cevabını verirse, Arda Turan yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.
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İspanyol temsilcisi, Arda Turan’ı gözden çıkarmasının ardından onu eski takımı Atletico Madrid’e önerdi.
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Ancak Atletico’nun teknik direktörü Diego Simeone, hem yıldız futbolcunun bölgesinde yeterli sayıda oyuncusunun olması hem de Ocak 2018’e kadar transfer yasağı cezalarının bulunması sebebiyle transfere onay vermedi.
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Durum böyle olunca da Arda’yı, Avrupa’dan tek isteyen takım Galatasaray olarak kaldı.
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Barcelona’da geçtiğimiz sezon sonunda görevinden ayrılan Luis Enrique’nin yerine takımın başına getirilen teknik direktör Ernesto Valverde, Arda Turan’a yeni sezon planlarında yer vermedi.
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Valverde, oluşturduğu kadroda Arda’ya yer açmadığı gibi önce Gerard Deulofeu daha sonra da Paulinho transferleriyle bu konuda net mesajını verdi.
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Ayrıca tecrübeli hoca, milli yıldızı Real Madrid’le oynanan Süper Kupa mücadelesinin 18 kişilik kadrosuna almamıştı.
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NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, dün gece yayınlanan programda Arda-Galatasaray flörtüyle ilgili şunları söyledi:
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“Anladığım kadarıyla Galatasaray, Arda’ya anormal bir teklif yapmış, belli... Galatasaray, Arda’yı kiralamak istiyor ama düşündüğüm kadarıyla Barcelona, Arda’yı satmak istiyor.”
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