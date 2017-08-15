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FUTBOL

Galatasaray'da gündem Arda Turan transferi

15 Ağustos 2017 Salı, 10:32:20

  • 1 Galatasaray'da gündem Arda Turan transferi
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    Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Arda Turan’ın gözden çıkardı transferinde mutlu sona ulaşmak için bugün resmen harekete geçecek. 

  • 2 Galatasaray'da gündem Arda Turan transferi
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    Sarı-Kırmızılılar, her konuda anlaştığı Arda’nın kulübü Barcelona ile masaya oturacak ve teklifini sunacak.

  • 3 Galatasaray'da gündem Arda Turan transferi
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    Gerçekleşmesi halinde yılın transferi olacak Arda operasyonunu, Başkan Dursun Özbek bizzat yönetecek.

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  • 4 Galatasaray'da gündem Arda Turan transferi
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    Özbek’in de yer alacağı kafilede Sportif Direktör Cenk Ergün’ün yanı sıra yıldız futbolcunun menajeri Ahmet Bulut da olacak.

  • 5 Galatasaray'da gündem Arda Turan transferi
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    Özbek, tecrübeli futbolcuyla el sıkıştıklarını Barça cephesine belirterek ve kendilerine 1 yıllık kiralama konusunda gerekli kolaylığın sağlanmasını talep edecek.

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