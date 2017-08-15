ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Transfer Haberleri (15 Ağustos 2017)

15 Ağustos 2017 Salı, 10:43:10

  • 1 Fenerbahçe Transfer Haberleri (15 Ağustos 2017)
    1 | 7

    KJAER'İN YERİ ONUNLA DOLUYOR

    Simon Kjaer'i Sevilla'ya satan Fenerbahçe, Danimarkalı stoperin yerini Gustavo Gomez ile dolduruyor. AC Milan ile anlaşan Fenerbahçe, Gustavo Gomez'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. 

  • 2 Fenerbahçe Transfer Haberleri (15 Ağustos 2017)
    2 | 7

    Geçtiğimiz sezon AC Milan formasıyla 19 maça çıkan Gustavo Gomez, 4 sarı kart gördü. Paraguaylı oyuncunun kulübüyle Haziran 2021'e kadar kontratı bulunuyor.

  • 3 Fenerbahçe Transfer Haberleri (15 Ağustos 2017)
    3 | 7

    SOL BEKE ATLETICO'DAN TAKVİYE

    Aykut Kocaman'ın isteğiyle sol bek bölgesine takviye yapacak olan Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Guilherme Siqueira için 1.5 milyon euroluk teklifini İspanyol kulübüne iletti. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Fenerbahçe Transfer Haberleri (15 Ağustos 2017)
    4 | 7

    Diego Simeone'nin kadrosunda düşünmediği Siqueira için teklifte bulunan Fenerbahçe, Atletico Madrid'in bu teklife vereceği yanıtı beklemeye başladı. 

  • 5 Fenerbahçe Transfer Haberleri (15 Ağustos 2017)
    5 | 7

    AYKUT KOCAMAN O'NU İSTİYOR!

    Hücum bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'de hedefteki tek isim; Vincent Aboubakar. Aykut Kocaman'ın ısrarla istediği oyuncu için Porto ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. 

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000