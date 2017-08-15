Fenerbahçe transfer haberleri

KJAER'İN YERİ ONUNLA DOLUYOR
Simon Kjaer'i Sevilla'ya satan Fenerbahçe, Danimarkalı stoperin yerini Gustavo Gomez ile dolduruyor. AC Milan ile anlaşan Fenerbahçe, Gustavo Gomez'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon AC Milan formasıyla 19 maça çıkan Gustavo Gomez, 4 sarı kart gördü. Paraguaylı oyuncunun kulübüyle Haziran 2021'e kadar kontratı bulunuyor.
SOL BEKE ATLETICO'DAN TAKVİYE
Aykut Kocaman'ın isteğiyle sol bek bölgesine takviye yapacak olan Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Guilherme Siqueira için 1.5 milyon euroluk teklifini İspanyol kulübüne iletti.
Diego Simeone'nin kadrosunda düşünmediği Siqueira için teklifte bulunan Fenerbahçe, Atletico Madrid'in bu teklife vereceği yanıtı beklemeye başladı.
AYKUT KOCAMAN O'NU İSTİYOR!
Hücum bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'de hedefteki tek isim; Vincent Aboubakar. Aykut Kocaman'ın ısrarla istediği oyuncu için Porto ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.