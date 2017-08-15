Fenerbahçe transfer haberleri

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FENERBAHÇE, EMRE MOR'U BEKLİYOR

Borussia Dortmund'a 2 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro satın alma opsiyonlu teklifini sunan Fenerbahçe beklemeye geçti. Inter ile henüz anlaşamayan Emre Mor, geçen her gün biraz daha Fenerbahçe'ye yaklaşıyor.