Süper Lig 1.hafta seyirci sayıları

Süper Lig'in ilk haftasında en çok izlenen maç Galatasaray-Kayserispor maçı olurken Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor maçı ise 5 biletli seyirci ile yeni bir rekor kırdı.

ZİRVEDE GALATASARAY VAR

beIN Sports'un haberine göre, 1. haftanın sonunda en çok izlenen maç 31.394 kişiyle Galatasaray-Kayserispor maçı oldu. Trabzonspor-Konyaspor maçı ise 31.152 kişiyle bu maçı takip eden bir diğer maç oldu. İkinci sıradan sonra seyirci sayılarında ise ciddi bir düşüş yaşandı ve Başakşehir-Bursaspor maçı 5.472 seyirciyle kayıtlara geçti. Alanyaspor-Kasımpaşa maçını ise 3.915 biletli seyirci izledi. Akhisar Belediyespor-Sivasspor maçı ise 1.630 kişiyle ilgi gösterilmeyen bir diğer maç oldu.

SADECE 5 KİŞİ İZLEDİ

Gençlerbirliği-Karabükspor 1.368 kişiyle seyircili oynanan ve en az katılım gösterilen maç olarak göze çarptı. İlk hafta sonunda ise üç maça 'Seyircisiz oynama cezası' damga vurdu. Sadece konuk takım taraftarlarına açık olan ve ev sahibi takım taraftarlarının cezalı olduğu Beşiktaş-Antalyaspor maçında 360 kişi, Göztepe-Fenerbahçe maçında 266 kişi ve Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor maçını ise sadece 5 biletli seyirci izledi.

İlk haftası tamamlanan Süper Lig'de maç saatlerinin geç ve havaların sıcak olması sebebiyle katılım beklenen seviyede olmadı.