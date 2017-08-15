Usain Bolt futbolcu oluyor

Atletizmde kırdığı rekorlarla adını tarihe yazdıran Usain Bolt, spor dalını değiştirmeye hazırlanıyor.

Atletizm'e veda eden ve son yarışında sakatlık geçiren Usain Bolt, futbolcu olmak için hazırlık yapıyor. Borussia Dortmund'un teklifine olumlu yanıt veren Jamaikalı atlet, Alman ekibiyle antrenmanlara çıkacak.

''USAIN BOLT FUTBOLCU OLMAK İSTİYOR''

Usain Bolt'un menajerliğini yapan Ricky Simms, ''Usain Bolt futbolcu olmayı düşünüyor. Aklında şu anda sadece futbol var. Onun için bir milyondan fazla fırsat var. İsim vermek istemiyorum ama birçok kulüpten onun için teklif aldık.'' dedi.

''BİRİNCİ VEYA İKİNCİ LİGDE OYNAYABİLİR AMA...''

Atletizmden sonra Bolt'un futbola adapte olma konusunda zorluk çekebileceğini söyleyen Simms, ''30 yaşındaki bir sprinter Bundesliga ya da Premier Lig'de oynayabilir mi? Bu gerçeklikten uzak gözüküyor ama takımla birlikte uzun süre çalışırsa birinci veya ikinci ligde oynayacak seviyeye gelebilir.'' dedi.

''BOLT, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR''

Jamaikalı atletin Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali olduğunu söyleyen Simms, ''Bana her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söylüyor. Hayatının bu diliminde futbola ne kadar motive olabilir, açıkçası bilmiyorum. Çünkü kişisel hayatı, yaşayacağı şehir ve antrenman tarzı bunu engelleyebilir.'' şeklinde konuştu.

Jamaikalı atlet, geçtiğimiz günlerde Atletizm'i bıraktığını açıklamış ve bundan sonra ailesiyle birlikte vakit geçirmek istediğini söylemişti.

Usain Bolt

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