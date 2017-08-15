Giuliano ve Soldado kaç numara giyecek?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GIULIANO VE SOLDADO ANTRENMANIN TAMAMINDA YER ALDILAR

Yeni transferlerden Soldado, idmanın tamamında takımla çalışırken, Fernandao ve Mehmet Ekici'ye özel program uygulandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, futbolcular 3 grup halinde çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Daha sonra sahada dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular idmanı 5'e 2 top kapma, pas, çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.

SOLDADO '99', GIULIANO '20' NUMARA GİYECEK

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Roberto Soldado, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'ye ise takımdan ayrı özel program uygulandı. Yeni transferlerden Roberto Soldado '99' numara, Giuliano ise '20' numara giyecek. Vardar maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın Makedonya'ya gidecek. Fenerbahçe, son antrenmanını, maçın oynanacağı başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da yapacak.