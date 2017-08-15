Yevhen Seleznyov, Galatasaray'a gidecek mi?

Igor Tudor'un eski öğrencisi Eugene Seleznyov, transfer dönemi bitmeden Galatasaray'a gelebilir.

NTV Radyo'ya açıklamalarda bulunan Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ''Seleznyov, Galatasaray'dan teklif aldığını ve gitmek istediğini söyledi. Bu aralar kafası oldukça karışık durumda. Her futbolcu gibi o da büyük takımlarda oynamak istiyor. Seleznyov da Galatasaray'a gitmek istiyor.'' dedi.

Karabükspor forması giyen Yevhen Seleznyov, geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 16 maçta 6 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

galatasaray

karabükspor

Seleznyov