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FUTBOL

Yevhen Seleznyov, Galatasaray'a gidecek mi?

''Seleznyov, Galatasaray'a gitmek istiyor''

Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Ukraynalı yıldız Seleznyov'un Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi.

15 Ağustos 2017 Salı, 17:15:30 Güncelleme: 17:19:59

Igor Tudor'un eski öğrencisi Eugene Seleznyov, transfer dönemi bitmeden Galatasaray'a gelebilir.

NTV Radyo'ya açıklamalarda bulunan Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ''Seleznyov, Galatasaray'dan teklif aldığını ve gitmek istediğini söyledi. Bu aralar kafası oldukça karışık durumda. Her futbolcu gibi o da büyük takımlarda oynamak istiyor. Seleznyov da Galatasaray'a gitmek istiyor.'' dedi.

Karabükspor forması giyen Yevhen Seleznyov, geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 16 maçta 6 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

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