Ozan Tufan sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe resmi twitter hesabı Vardar ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde futbolcuların yaptığı antrenman görüntülerini paylaştı.



Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de zaman zaman eleştiri oklarını üzerine çeken Ozan Tufan, bambaşka bir olayla gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin idmanında yer alan görüntü sosyal medyada bir anda yayılarak büyük ilgi çekti.



Videoda yeni transfer Giuliano'nun parkurdaki hareketli görüntüsüne rağmen, Ozan Tufan'ın bitkin ve isteksiz görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu. Görüntüde Ozan Tufan'ın yanı sıra, Robin Van Persie de etkisiz ve arzusuz göründü...

— HT Spor (@HTSpor) August 15, 2017

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesinden sonra dikkat çekici bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soyunma odasında futbolcuları bir bir tebrik ederek sohbet etti.Erdoğan Ozan Tufan'a, "Fazla kiloların var. Bu kiloları sen vereceksin. Bak Şener nasıl kiloluydu ne hale geldi." dedi.