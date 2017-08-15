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Ozan Tufan sosyal medyayı salladı

Fenerbahçeli Robin van Persie ve Ozan Tufan'ın antrenmandaki isteksiz görüntüleri sosyal medyada tepki topladı

15 Ağustos 2017 Salı, 18:23:35 Güncelleme: 18:42:24

Fenerbahçe resmi twitter hesabı Vardar ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde futbolcuların yaptığı antrenman görüntülerini paylaştı.

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de zaman zaman eleştiri oklarını üzerine çeken Ozan Tufan, bambaşka bir olayla gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin idmanında yer alan görüntü sosyal medyada bir anda yayılarak büyük ilgi çekti.

Videoda yeni transfer Giuliano'nun parkurdaki hareketli görüntüsüne rağmen, Ozan Tufan'ın bitkin ve isteksiz görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu. Görüntüde Ozan Tufan'ın yanı sıra, Robin Van Persie de etkisiz ve arzusuz göründü...



ERDOĞAN'IN DA DİKKATİNİ ÇEKMİŞTİ
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesinden sonra dikkat çekici bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soyunma odasında futbolcuları bir bir tebrik ederek sohbet etti.

Erdoğan Ozan Tufan'a, "Fazla kiloların var. Bu kiloları sen vereceksin. Bak Şener nasıl kiloluydu ne hale geldi." dedi.

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