Kwadwo Asamoah Galatasaray'a gelecek mi? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ntvspor'da katıldığı %100 Futbol programında açıklamalar yaptı.



Dursun Özbek'in açıklamalarından bazı satır başları:

"Östersunds'a elenmek Galatasaray'da bir travma yarattı. Bu travmadan çabuk çıkmak gerekiyordu. Sezona iyi başlamadık."



"Takımda yorgunluk, doymuşluk hissediliyordu. Bu yüzden değişime gitmeliydik. Son iki yıldan dolayı taraftar da yorulmuştu."

"Galatasaraylı olarak, transferleri iyi yaptığımızı düşünüyorum. Yaptığımız transferler emeğimizin karşılığını verdiler."

"Hayatımda dünkü maç kadar az heyecanlandım. Kelime hazinem, dünkü maçı anlatmaya yetmiyor."



"İyi başlamak iyi bitirmenin işaretidir. İlk haftadan çıtayı bu kadar yükseğe koyarsanız, aşağı indiremezsiniz."



"Tudor'u geçen yıl devre arasında getirdik. Benim ve yönetimin bir tek arzusu vardı, iş disiplini olan ve heyecanını yansıtan bir antrenör istedik. Tudor'un enerjisini hissediyorsunuz."



"Oyuncuya dayalı düzen lafını kabul etmiyorum. Takım yıllandıkça futbolcularda farklı hisler oluşuyor, kulüple ilişkisi biraz farklı bir boyuta geliyor. Galatasaray'da böyle 4-5 tane futbolcu vardı. Yönetimle kararlarda yarış içine girdiler"



"Olayları gözlemlemekle, olaylara çözüm üretmek arasında bir bağlantı var. Galatasaray'ın içindeki oyuncu yapısını değiştirmek 1 veya 2 seferde yapılacak bir şey değil. Bir günde hem böbrek ameliyatını, hem apandisiti, hem karaciğer ameliyatını aynı anda yapamazsınız."



"Muhalefet bana çok yükleniyor, dayanaksız yorumlarda bulunuyorlar."



"Biz, bizde oynamak istemeyen oyuncularla yollarımızı ayırdık. 18 milyon Euro gelir ettik. Bunun %90'ı peşin. 34 milyon Euro bonservis ödedik. Demek ki 16 milyon Euro bedelle bu takımı tuttuk. 5 milyon Euro'luk bir satış daha bekliyorum. Açığı 10 milyon Euro'ya indireceğiz"

"UEFA'nın bize sınırı bitti, serbestiz. Bizim artık maaş limitiz 60 milyon euro. Bu şekilde denk bütçeye ulaşıyoruz. Şu anki kurduğumuz kadroya 61-62 milyon Euro çerçevesinde maaş ödemesi yapacağız."

"Biz 5-6 milyona oyuncu alıyoruz, dünya yıkılıyor pahalı diye. Peki biz Şampiyonlar Ligi'nde kimle oynayacağız? Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ise, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus gibi takımlarla oynayacağız. Bütçeleri ne?"



"RİVA'DAN GELEN PARAYA DOKUNMADIK"

"Biz sadece futboldan gelen parayla bu takımı kurduk. Riva'dan gelen paraya dokunmadık."

"Galatasaray Spor A.Ş.'nin ortalama geliri 100 milyon Euro'dur."

"Şampiyonlar Ligi'nde oynasaydık elde edeceğimiz gelir, 550-600 milyon Lira'ydı"



"Seçildiğim günden itibaren söylüyorum; Galatasaray faiz sarmalından kurtulmak zorunda."

"Riva'nın satışından gelecek paranın hiçbir yere gitme şansı yok. Riva'dan 1.5 - 2 milyar Lira civarında bir gelirimiz olacak."

ARDA TURAN KONUSU...

"Arda'yla ilgili yorum yapma durumunda değilim. Çünkü Arda Barcelona'nın oyuncusu. Arda'yla her zaman görüşüyorum. Ben Arda'nın başkanıyım, neticede Arda Galatasaray'ın bir evladı. Arda, Türkiye'de hala hassas bir konu. Arda, Galatasaray'a gelmek isterse Galatasaray'ın kapısı açık. Arda gibi bir futbolcuyu kim istemez? Arda, Türkiye'nin ve Galatasaray'ın yetiştirdiği bir dünya yıldızı. Dünyanın da en önemli kulüplerinden birinin futbolcusu. Arda'nın gelmesi şartların oluşmasına bağlı bir şey. Arda'yı Barcelona'dan getirmek ister misiniz sorusu, benim için 'Ekmek, su ister misiniz?' gibi bir soru. Barcelona Arda için 20 milyon Euro, Arda 10 milyon isterse buna tabii hazırlıklı değiliz. Bir şahıs transferlere sponsor olabilir. Bu çok rahat çözülür."

"Sol kanatta zayıf olduğumuzu görüyoruz. Solda ön ve arkada eksik var. Ancak dün Linnes solda harika oynadı. Yerli oyuncu eksiğimiz var, genç oyuncularla tamamlayacağız. İskelete yaptığımız transferleri çabuk bitirmek zorundaydık. Bazı transferleri, transfer sezonunun sonuna doğru yapmak üzere planladık."

"BARIŞI KENDİ İÇİMİZDE SAĞLAYAMAZSAK, BİZE YAZIKLAR OLSUN"

"Aziz Yıldırım, Kulüpler Birliği'nin daimi üyesidir. Onun tavrı kişiseldir, kimse bir şey diyemez ama barışçı olamaz mıyız? Asbaşkan düzeyinde katılıyorlar ama Fikret Orman'ın "Ben de asbaşkan seviyesinde katılacağım" çıkışını kamuoyuna bırakıyorum"



"18 tane Süper Lig kulübü var, başkanları da bu vakfın üyesi. İşin varsa gelmeyebilirsin, bu kimseyi rahatsız etmez. Ama 'X kulübün başkanı gelmediği için ben de başkan yardımcımı gönderiyorum' dediğin zaman iş zorlaşıyor."

"Bu kadar akıl zaafiyeti, akıl tutulması olur mu?"

"Barış diye ortalığı yıkıyoruz. Barışı sağlamalıyız."

"Dağ, dağa küsmüş, dağın haberi yok. Biz bu barışı kendi içimizde sağlayamazsak yazıklar olsun bize. Böyle bir çıkışın ne faydası olabilir? Doğru yolu kısa sürede bulacağımızdan eminim."

DİVAN KURULU...

"Bizde 1. madde 'Ey başkan, böyle bol transferler yapıyorsun bu paralar nereden geliyor. Bize hesap ver' diyor.

"Çünkü basında Galatasaray karşıtlığı üzerine kurgulanmış durumlar var."

"20 gün sonra Divan Kurulu vardı. Şimdi Olağanüstü Divan Kurulu yaptın. Ne olacak, bu transferleri geri mi göndereceksin?"

"En akıllı yorumcu, köşe yazarları bile her şeyi 5 senelik kontrat, 5 sene kira, 5 sene şu diye 100 milyon Euro çıkarıyorlar. Sonra diyorlar ki 100 milyonu nereden buldun? Yav arkadaş ben onu 5 senede gelirime göre alıyorum zaten. 5 senelik hesabı yapıp bu da Riva'dan gelen para diyorlar. Bizim ticari kazancımız yok mu? Amacımız zaten bu kazanç artsın."

FATİH TERİM AÇIKLAMASI

"Fatih Terim gündeme gelmedi çünkü Milli Takım'ın başındaydı. Ayrılmasını beklemiyorduk. Tudor'un istekleri yönünde bir takım kuruldu. Şu an Galatasaray'ın kendi sistemi var."

ERKEK BASKETBOLA 4 MİLYON DOLAR

"Galatasaray'ın yeni kaynak arayışına girmesi gerekiyor."



"Erkek basketbol için 4 milyon Dolar ayırdık. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Sinan Güler ile kontratımız bitti. Euroleague'de oynamak istiyorum dedi. Ne diyeceksiniz?"

"SELÇUK İNAN KADRONUN BİR PARÇASI"

"Selçuk İnan bizim kaptanımız. Milli Takım'a verdiği katkılar ortada. Dolayısıyla kadronun bir parçası."



"SABRİ, TUDOR'UN KADROSUNDA YOKTU"

"Sabri'nin açıklamasını bilmiyorum. Sitem etmek yerine gelir kapıyı çalarsın 'Başkanım durum şöyle, böyle..."



"Sabri, Tudor'un kadrosunda yoktu. Sabri, Galatasaray'ın bir parçası. 'Beni yönetim gönderdi' dediyse bunu çok yadırgıyorum. Geçtiğimiz yıl Sabri'yi kadroda tuttuk, gayet de güzel oynadı."

VİDEO HAKEM...

"Video Hakem için karar verildi zaten. Çok enteresan görüşler hakim. Futbolun akıcılığını bozacak nitelikte... Onu etkileyeceğini düşünüyorum"

"YABANCI KURALINI, AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ GİBİ UYGULAMALIYIZ"

"Galatasaray Başkanlığı yaptığım dönem içinde, 6 yabancı sınırlamasından kaynaklanan bazı problemleri devraldık. Dünyanın transfer kaynağı olması başka bir şey, Türkiye gibi dar bir bölgenin oyuncu kaynağı olması başka bir şey. Avrupa ülkelerindeki sistem neyse, biz de yabancı kuralını o şekilde uygulamalıyız."

"Spor Yasası gelmeli. Yöneticiler harcamalarından sorumlu olmalı."

TARAFTARA MESAJ VERDİ

"Galatasaray'da küslük olmaz. Galatasaray taraftarı bu sene stadı dolduracaktır. Galatasaray'ın taraftarına ihtiyacı olduğu bir sezona, Sportif A.Ş açısından kritik bir döneme giriyoruz. 40 bin, 50 binlere oynamamız lazım."

ASAMOAH İTİRAFI

"Asamoah ilgilendiğimiz bir oyuncu. Hem kendisiyle, hem de kulübüyle görüşüyoruz. Pozitif ilerliyor, ancak sonuca ulaşmış bir şey yok. Bitmesi için çabalıyoruz."