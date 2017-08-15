Dursun Özbek: "Arda Turan'ın gelmesi şartların oluşmasına bağlı" | CANLI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ntvspor'da katıldığı %100 Futbol programında açıklamalar yapıyor.

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Dursun Özbek'in açıklamalarından bazı satır başları:

"Östersunds'a elenmek Galatasaray'da bir travma yarattı. Bu travmadan çabuk çıkmak gerekiyordu. Sezona iyi başlamadık."



"Takımda yorgunluk, doymuşluk hissediliyordu. Bu yüzden değişime gitmeliydik. Son iki yıldan dolayı taraftar da yorulmuştu."

"Galatasaraylı olarak, transferleri iyi yaptığımızı düşünüyorum. Yaptığımız transferler emeğimizin karşılığını verdiler."

"Hayatımda dünkü maç kadar az heyecanlandım. Kelime hazinem, dünkü maçı anlatmaya yetmiyor."



"İyi başlamak iyi bitirmenin işaretidir. İlk haftadan çıtayı bu kadar yükseğe koyarsanız, aşağı indiremezsiniz."



"Tudor'u geçen yıl devre arasında getirdik. Benim ve yönetimin bir tek arzusu vardı, iş disiplini olan ve heyecanını yansıtan bir antrenör istedik. Tudor'un enerjisini hissediyorsunuz."



"Oyuncuya dayalı düzen lafını kabul etmiyorum. Takım yıllandıkça futbolcularda farklı hisler oluşuyor, kulüple ilişkisi biraz farklı bir boyuta geliyor. Galatasaray'da böyle 4-5 tane futbolcu vardı. Yönetimle kararlarda yarış içine girdiler"



"Olayları gözlemlemekle, olaylara çözüm üretmek arasında bir bağlantı var. Galatasaray'ın içindeki oyuncu yapısını değiştirmek 1 veya 2 seferde yapılacak bir şey değil. Bir günde hem böbrek ameliyatını, hem apandisiti, hem karaciğer ameliyatını aynı anda yapamazsınız."



"Muhalefet bana çok yükleniyor, dayanaksız yorumlarda bulunuyorlar."



"Biz, bizde oynamak istemeyen oyuncularla yollarımızı ayırdık. 18 milyon Euro gelir ettik. Bunun %90'ı peşin. 34 milyon Euro bonservis ödedik. Demek ki 16 milyon Euro bedelle bu takımı tuttuk. 5 milyon Euro'luk bir satış daha bekliyorum. Açığı 10 milyon Euro'ya indireceğiz"

"UEFA'nın bize sınırı bitti, serbestiz. Bizim artık maaş limitiz 60 milyon euro. Bu şekilde denk bütçeye ulaşıyoruz. Şu anki kurduğumuz kadroya 61-62 milyon Euro çerçevesinde maaş ödemesi yapacağız."

"Biz 5-6 milyona oyuncu alıyoruz, dünya yıkılıyor pahalı diye. Peki biz Şampiyonlar Ligi'nde kimle oynayacağız? Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ise, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus gibi takımlarla oynayacağız. Bütçeleri ne?"



"RİVA'DAN GELEN PARAYA DOKUNMADIK"

"Biz sadece futboldan gelen parayla bu takımı kurduk. Riva'dan gelen paraya dokunmadık."

"Galatasaray Spor A.Ş.'nin ortalama geliri 100 milyon Euro'dur."

"Şampiyonlar Ligi'nde oynasaydık elde edeceğimiz gelir, 550-600 milyon Lira'ydı"



"Seçildiğim günden itibaren söylüyorum; Galatasaray faiz sarmalından kurtulmak zorunda."

"Riva'nın satışından gelecek paranın hiçbir yere gitme şansı yok. Riva'dan 1.5 - 2 milyar Lira civarında bir gelirimiz olacak."

ARDA TURAN KONUSU...

"Arda'yla ilgili yorum yapma durumunda değilim. Çünkü Arda Barcelona'nın oyuncusu. Arda'yla her zaman görüşüyorum. Ben Arda'nın başkanıyım, neticede Arda Galatasaray'ın bir evladı. Arda, Türkiye'de hala hassas bir konu. Arda, Galatasaray'a gelmek isterse Galatasaray'ın kapısı açık. Arda gibi bir futbolcuyu kim istemez? Arda, Türkiye'nin ve Galatasaray'ın yetiştirdiği bir dünya yıldızı. Dünyanın da en önemli kulüplerinden birinin futbolcusu. Arda'nın gelmesi şartların oluşmasına bağlı bir şey. Barcelona Arda için 20 milyon Euro, Arda 10 milyon isterse buna tabii hazırlıklı değiliz. Bir şahıs transferlere sponsor olabilir. Bu çok rahat çözülür."

"Sol kanatta zayıf olduğumuzu görüyoruz. Solda ön ve arkada eksik var. Ancak dün Linnes solda harika oynadı. Yerli oyuncu eksiğimiz var, genç oyuncularla tamamlayacağız. İskelete yaptığımız transferleri çabuk bitirmek zorundaydık. Bazı transferleri, transfer sezonunun sonuna doğru yapmak üzere planladık."