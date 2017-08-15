Asamoah, Galatasaray tweet'ine cevap verdi

Galatasaray'ın transferinde sona yaklaştığı iddia edilen Kwadwo Asamoah'ın sarı-kırmızılılarla ilgili yaptığı paylaşım 'Transfer bitti' şeklinde yorumlandı.



Ganalı yıldız, Eskişehirspor forması giyen vatandaşı Jerry Akaminko'nun "Ne zaman Türkiye'ye geliyorsun? Seninle İstanbul'da görüşebilir miyiz?" tweet'ine gülücük emojileriyle karşılık verdi. Bu mesajla birlikte Asamoah'ın Galatasaray'a transferinin önünde herhangi bir engel kalmadığı ifade ediliyor.



Asamoah bu cevabın üzerine bir tweet daha attı. Bir Juventus taraftarının "İyi şanslar Kwadwo, Teşekkürler" mesajına Asamoah, "Teşekkürler" diye cevap verdi.



Kayserispor galibiyetinin ardından beIN Sports yayına katılan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, "Asamoah'ın olma şansı yüksek görünüyor" ifadesini kullanmıştı.





— Jerry Akaminko (@jville15) August 15, 2017

— Kwadwo Asamoah (@Asabob20) August 15, 2017

— Kwadwo Asamoah (@Asabob20) August 15, 2017

https://twitter.com/Asabob20/status/897474639886266369

Kwadwo Asamoah

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