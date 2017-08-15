Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo: "Kjaer ile Başakşehir'i konuştuk"

Sevilla, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın saat 21.45'te deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, "Rakibimiz iyi analiz ettik ve onların ne kadar iyi olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.



BERİZZO: "KJAER İLE BAŞAKŞEHİR'İ KONUŞTUK"

Bu sezon Fenerbahçe'den transfer ettikleri Simon Kjaer ile turuncu-lacivertli takım üstüne konuştuklarını belirten Berizzo, "Elbette Kjaer ile Başakşehir için konuştuk. Ama biz rakibimizi analiz de ettik. Hızlı, sert ve kendinden emin oynuyorlar. Bana göre zorlu bir kura" şeklinde konuştu"



"OYUNUMUZU RAKİBE KABUL ETTİRMELİYİZ"

Medipol Başakşehir'in kendi oyununu oynamasına izin vermemeleri gerektiğine değinen deneyimli teknik adam, "Bu maçın anahtarı; baskıyı oluşturmak ve oyunumuzu rakibe kabul ettirmek. Orta sahada iyi oyuncuları var ve herkesin tanıdığı bir pivot forvete sahipler. Başakşehir kendi oyununu oynarsa bize baskı oluşturacaktır. Buna izin vermememiz gerekiyor" diye konuştu.



Berizzo, kadroyu ise bu akşam yapacakları son antrenmandan sonra şekillendireceklerini söyledi.



NICOLAS PAREJA: "İYİ OYNAMANIN YANINDA ZEKİCE OYNAMALIYIZ"

Zorlu bir rakibe karşı oynayacaklarını açıklayan Sevilla'nın Arjantinli oyuncusu Pareja, "Avrupa'da olmanın zorluğunun farkındayız. Rakibimiz de ligi 2. sırada bitirmiş ve Avrupa'da tanınan oyunculara sahipler. Bu onlar için avantaj olacaktır. Biz de iyi hazırlandık. İyi oynamanın yanında zekice oynamamız gerektiğinin de farkındayız" dedi.



"İLK MAÇ ZOR OLACAK, FARKINDAYIZ"

Geçen sene iyi oynamalarına rağmen elendiklerini hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Fakat bu sene yeni bir sezon. Bu eleme maçını geçerek Avrupa'ya katılmak istiyoruz. İlk maç zor olacak, farkındayız. Ama evimizdeki maça avantajlı dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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