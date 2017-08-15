İlkay Gündoğan 8 ay sonra forma giydi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, uzun sakatlık sürecinin ardından sahalara döndü.



Türk asıllı Alman futbolcu, Manchester City'nin deplasmanda İspanyol ekibi Girona'ya 1-0 mağlup olduğu hazırlık karşılaşmasında sahaya çıkarak, 8 ay sonra formasına kavuştu.



İlkay Gündoğan, teknik direktör Pep Guardiola tarafından müsabakanın 71. dakikasında oyuna dahil edildi.



26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen yıl aralık ayında Watford ile oynanan lig maçında sağ diz çapraz bağlarından sakatlanmasının ardından ameliyat edilmişti.



Geçen sezon başında Manchester ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzalayan İlkay Gündoğan, mavi-beyazlı forma ile Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 16 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

İlkay Gündoğan

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