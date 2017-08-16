Galatasaray transfer haberleri - "Galatasaray, Asamoah ile anlaştı"

Galatasaray, transferde bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor...
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Kwadwo Asamoah ile anlaşma sağladı. Ganalı futbolcunun, 4 yıllık anlaşma boyunca sarı-kırmızılı ekipten senede 3 milyon Euro kazanacağı belirtildi.
Galatasaray transferi gerçekleştirmek için Juventus'un onayını bekliyor. Torino ekibi, Atalanta'dan Spinazzola'yı kadrosuna katması halinde Asamoah'ı Galatasaray'a gönderecek.
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