Beşiktaş'ın istediği Vida'ya Galatasaray da talip oldu

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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle 1.4 milyon Euro ekside olan Beşiktaş, bu sorunu nasıl çözeceğini düşünürken; transferin hızlı ekibi Galatasaray, Vida için devreye girerek tüm planları bozdu.