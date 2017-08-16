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FUTBOL

Beşiktaş'ın istediği Vida'ya Galatasaray da talip oldu

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 01:33:37

  • 1 Beşiktaş'ın istediği Vida'ya Galatasaray da talip oldu
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    Domagoj Vida’yla anlaşan ve transferi bitirmek için gün sayan Beşiktaş’ın karşısına ‘ezeli rakip’ çıktı.

  • 2 Beşiktaş'ın istediği Vida'ya Galatasaray da talip oldu
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    Sarı-Kırmızılılar’ın 29 yaşındaki stoper için Dinamo Kiev’in kapısını çaldığı ifade edilirken; Siyah-Beyazlılar, Ukrayna’dan gelecek yanıtı beklemeye başladı.

  • 3 Beşiktaş'ın istediği Vida'ya Galatasaray da talip oldu
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    Belki de son yılların en güçlü savunma hatlarından birini oluşturan Beşiktaş, Pepe ve Medel transferlerinin ardından bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak için düğmeye basmıştı.

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  • 4 Beşiktaş'ın istediği Vida'ya Galatasaray da talip oldu
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    Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun devre arasında da çok istediği Domagoj Vida için Dinamo Kiev’in kapısını bir kez daha çalmıştı.

  • 5 Beşiktaş'ın istediği Vida'ya Galatasaray da talip oldu
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    Ukrayna ekibiyle 6 ay sözleşmesi kalan Hırvat oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan Kartal, Dinamo Kiev’le de büyük oranda el sıkışmıştı.

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