FUTBOL
Beşiktaş'ın istediği Vida'ya Galatasaray da talip oldu
16 Ağustos 2017 Çarşamba, 01:33:37 | Güncelleme: 04:31:51
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Domagoj Vida’yla anlaşan ve transferi bitirmek için gün sayan Beşiktaş’ın karşısına ‘ezeli rakip’ çıktı.
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Sarı-Kırmızılılar’ın 29 yaşındaki stoper için Dinamo Kiev’in kapısını çaldığı ifade edilirken; Siyah-Beyazlılar, Ukrayna’dan gelecek yanıtı beklemeye başladı.
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Belki de son yılların en güçlü savunma hatlarından birini oluşturan Beşiktaş, Pepe ve Medel transferlerinin ardından bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak için düğmeye basmıştı.
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Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun devre arasında da çok istediği Domagoj Vida için Dinamo Kiev’in kapısını bir kez daha çalmıştı.
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Ukrayna ekibiyle 6 ay sözleşmesi kalan Hırvat oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan Kartal, Dinamo Kiev’le de büyük oranda el sıkışmıştı.
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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle 1.4 milyon Euro ekside olan Beşiktaş, bu sorunu nasıl çözeceğini düşünürken; transferin hızlı ekibi Galatasaray, Vida için devreye girerek tüm planları bozdu.
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'GALATASARAY’A GİDERSE DE GİTSİN’
Stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar’ın Hırvat oyuncu için Ukrayna ekibine teklif yaptığı öğrenilirken, pazarlıkların kızışması üzerine Kartal’ın bu transferde şimdilik geri adım attığı belirtildi.
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Kendi aralarında durum değerlendirmesi yapan Beşiktaşlı yöneticilerin şunları söyledikleri öğrenildi:
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“6 ay sözleşmesi kalan bir oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli ödemek Beşiktaş’ın ekonomik çizgisine uymaz."
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"Galatasaray’a giderse de gitsin. Vida bizim için olmazsa olmaz değil”
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Beşiktaş’a yanıtını bir türlü iletmeyen Dinamo Kiev’in tavrından da rahatsız olan yönetim, şimdilik beklemeye geçti.
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BAŞKANDAN GÜNEŞ'E: "İDARE EDELİM HOCAM"
Domagoj Vida transferinde yaşanan bu gelişmelerin ardından başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş’le bir araya geldi.
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Hırvat stoperin başka bir takımla anlaşmassa devre arasında Beşiktaş’a gelebileceğini söyleyen Orman’ın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
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“Bu süreçte Tosic, Medel ve Mitrovic’le idare edelim hocam. Devrede Vida olmazsa da başka bir ismi alırız"
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Başkan Orman’ın görüşüne katılan Şenol Güneş, Vida için kulübün kasasından fazla para çıkmaması gerektiğini söyledi.