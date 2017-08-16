Burak Yılmaz: "2-3 transferle kupayı kaldırırız"

Süper Lig’de yeni sezona ‘50. yılda şampiyonluk’ parolasıyla start veren ve ilk maçında Medical Park Stadı’nda Atiker Konya’yı 2-1 yenen Trabzon’da yüzler gülüyor. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, attığı gollerle 3 puanı getiren Burak Yılmaz’ın takımın son durumu ve hedefleri hakkında başkan Muharrem Usta ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Sohbet havasında geçen buluşmada, 32 yaşındaki golcünün, “Başkanım, oturmuş ve kaliteli bir kadroya sahibiz. Ligin ilk maçında taraftarımızın da bize ne kadar büyük destek olduğunu bir kez daha gördük. Bu takıma yapılacak 2 ya da 3 transfer sonrasında şampiyonluk şansımız çok artar” dediği ifade edildi.



‘SİZE GÜVENİYORUM’

Burak Yılmaz ile yaptığı görüşmede, Konya karşısındaki başarılı futbolu nedeniyle yıldız oyuncuyu tebrik eden Muharrem Usta da bu performanslarını sürdüreceklerine inandığını söyledi. Başkan Usta, “Zaten takviyeler yapacağız. Sana ve takım arkadaşlarına güveniyorum. Sezonu şampiyonlukla noktalayacağız” şeklinde konuştu.

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