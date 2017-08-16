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FUTBOL

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:51:31

  • 1 Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i
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    Fenerbahçe, Göztepe karşısında sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılırken, ortaya konulan futbolun son iki sezondan çok da farklı olmaması, hayal kırıklığını daha da artırmıştı. 

  • 2 Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i
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    Özellikle Aykut Kocaman’ın orta sahada Josef-Topal ikilisini oynatması, fazlasıyla tepki çekti. Ancak ne kötü futbol, ne de kaybedilen iki puan, başarılı teknik adamı endişelendirmiyor. 

  • 3 Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i
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    Fanatik'in haberine göre; Aykut Kocaman, yeni transferlerin takıma monte edilmesi ve Mehmet Ekici’nin sakatlığını atlatmasının ardından her şeyin çok farklı olacağına emin. 

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  • 4 Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i
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    Başarılı teknik adam, önümüzdeki hafta Ülker Stadı’nda oynanacak Trabzonspor maçında ‘yeni Fenerbahçe’nin sinyallerini verecekleri görüşünde. 

  • 5 Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i
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    Kadroda değişikliğe gidecek Kocaman'ın dev maçta sahaya sürmeyi düşündüğü ilk 11 şöyle...

     

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YORUMLAR 7
  • Misafir 31 saniye önce
    bence yeni gelen oyuncalari savunma yapmiyor diye yedek birakacak. yine alper oynar.
  • Misafir 2 dakika önce
    aykut yeni transferleri çok gol atar diye oynatacagini sanmiyorum.
  • Misafir 3 dakika önce
    yolcunuz aykut ne yapsan boş.
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