Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Göztepe karşısında sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılırken, ortaya konulan futbolun son iki sezondan çok da farklı olmaması, hayal kırıklığını daha da artırmıştı.
Özellikle Aykut Kocaman’ın orta sahada Josef-Topal ikilisini oynatması, fazlasıyla tepki çekti. Ancak ne kötü futbol, ne de kaybedilen iki puan, başarılı teknik adamı endişelendirmiyor.
Fanatik'in haberine göre; Aykut Kocaman, yeni transferlerin takıma monte edilmesi ve Mehmet Ekici’nin sakatlığını atlatmasının ardından her şeyin çok farklı olacağına emin.
Başarılı teknik adam, önümüzdeki hafta Ülker Stadı’nda oynanacak Trabzonspor maçında ‘yeni Fenerbahçe’nin sinyallerini verecekleri görüşünde.
Kadroda değişikliğe gidecek Kocaman'ın dev maçta sahaya sürmeyi düşündüğü ilk 11 şöyle...