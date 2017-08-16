Ahmet Ürkmezgil: "Şampiyonlukta yine avantajlıyız"

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, şampiyonluk yarışının bu sezon çok daha zor geçeceğini söyledi. 4 büyüklerin yanı sıra tüm takımların oldukça güçlü kadrolar kurduğuna dikkat çeken Siyah-Beyazlı yönetici, Kartal’ın yarışta bir adım daha önde olduğunu vurguladı. Ürkmezgil, “Yeni sezonda da kesinlikle biz avantajlıyız. Kendini ispatlamış, oturmuş kadroya sahip takımlar, başarıyı yakalayacak. Bu nedenle bizim ve Başakşehir’in avantajı var” şeklinde konuştu. Rakip takım yöneticilerinin kendilerine yönelik yaptığı eleştirilere yanıt veren genel sekreter, “Beşiktaş, son 2 sezonun şampiyon takımı. Meyve veren ağaç taşlanır. Önemli olan bel altına inmeden tenkitler olması. Orantısız olursa Beşiktaş Kulübü bunların karşısında sessiz kalmaz. Bizim şu anki tavrımız ‘Efendi Beşiktaş’ şeklinde” dedi.

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