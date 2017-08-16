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FUTBOL

Fenerbahçe transfer haberleri (16 Ağustos 2017)

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:24:14

  • 1 Fenerbahçe transfer haberleri (16 Ağustos 2017)
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    NANI GERİ Mİ DÖNÜYOR?

    Ve Fenerbahçe bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak üzere... Teknik direktör Aykut Kocaman'ın 3 kulvarda yarışacak bir takım için alternatifli kadro istemesi üzerine düğmeye basan yönetim, eski yıldızı Luis Nani'yi geri getirmek için harekata başlıyor. 

  • 2 Fenerbahçe transfer haberleri (16 Ağustos 2017)
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    Yöneticiler Mahmut Uslu ve Hasan Çetinkaya'nın Soldado'nun transferini görüşmek için İspanya'da bulunduğu sırada masaya oturduğu Nani, "Neden dönmeyeyim. Orada yarım kalan bir işim var" yanıtı vermişti. Konuyu Aziz Yıldırım'a açan ikili, başkanın onayını aldıktan sonra Aykut Kocaman'dan da 'Tamam" cevabını duyunca yeniden İspanya'ya uçak biletlerini ayırttı.

  • 3 Fenerbahçe transfer haberleri (16 Ağustos 2017)
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    Yöneticilerin bu hafta içinde sefere çıkarak Valencia'lı yetkililerle kiralama konusunda teklif sunacağı bildirildi. Geçen sezon başında 8.5 milyon euro'ya Valencia'ya satılan Portekizli yıldız, beklentilerin altında kalınca siyah-beyazlı kulübün gönderilecekler listesine girdi. 

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  • 4 Fenerbahçe transfer haberleri (16 Ağustos 2017)
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    Oyuncuyu elden çıkarmayı, en azından maaşından kurtulmayı isteyen İspanyolların teklife evet demesine kesin gözüyle bakılıyor. 30 yaşındaki yıldız, Valencia formasıyla 26 maçta 5 gol atarken 8 de asist yaptı. (Fotomaç)

  • 5 Fenerbahçe transfer haberleri (16 Ağustos 2017)
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    WIEL FRANSA'YA

    Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Gregory van der Wiel'e Fransa'dan talip çıktı. Galatasaray'la yolları ayrılan Wesley Sneijder'i kadrosuna katan Nice'in bu kez de bir başka Hollandalı'nın peşinde olduğu belirtildi. Nice kısa süre içinde Fenerbahçe ile temasa geçecek. (Takvim)

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YORUMLAR 3
  • Misafir 15 dakika önce
    İyi ki etmiş(!)
  • Misafir 20 dakika önce
    Aykut kocamana kaldıysa işimiz vay haalimize
  • Misafir 51 dakika önce
    elinde persie gibi gibi bir forvet var diyip soldaldoyu mu almış ikiside aynı tip
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