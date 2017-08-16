FUTBOL
Fenerbahçe transfer haberleri (16 Ağustos 2017)
16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:24:14 | Güncelleme: 12:02:41
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NANI GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Ve Fenerbahçe bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak üzere... Teknik direktör Aykut Kocaman'ın 3 kulvarda yarışacak bir takım için alternatifli kadro istemesi üzerine düğmeye basan yönetim, eski yıldızı Luis Nani'yi geri getirmek için harekata başlıyor.
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Yöneticiler Mahmut Uslu ve Hasan Çetinkaya'nın Soldado'nun transferini görüşmek için İspanya'da bulunduğu sırada masaya oturduğu Nani, "Neden dönmeyeyim. Orada yarım kalan bir işim var" yanıtı vermişti. Konuyu Aziz Yıldırım'a açan ikili, başkanın onayını aldıktan sonra Aykut Kocaman'dan da 'Tamam" cevabını duyunca yeniden İspanya'ya uçak biletlerini ayırttı.
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Yöneticilerin bu hafta içinde sefere çıkarak Valencia'lı yetkililerle kiralama konusunda teklif sunacağı bildirildi. Geçen sezon başında 8.5 milyon euro'ya Valencia'ya satılan Portekizli yıldız, beklentilerin altında kalınca siyah-beyazlı kulübün gönderilecekler listesine girdi.
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Oyuncuyu elden çıkarmayı, en azından maaşından kurtulmayı isteyen İspanyolların teklife evet demesine kesin gözüyle bakılıyor. 30 yaşındaki yıldız, Valencia formasıyla 26 maçta 5 gol atarken 8 de asist yaptı. (Fotomaç)
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WIEL FRANSA'YA
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Gregory van der Wiel'e Fransa'dan talip çıktı. Galatasaray'la yolları ayrılan Wesley Sneijder'i kadrosuna katan Nice'in bu kez de bir başka Hollandalı'nın peşinde olduğu belirtildi. Nice kısa süre içinde Fenerbahçe ile temasa geçecek. (Takvim)
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EMRE MOR'A GELEN TEKLİFLER
Aziz Yıldırım'ın "Teklif yaptık bekliyoruz" dediği milli oyuncu Emre Mor konusunda önemli gelişmelere yaşanıyor. İnter ile transfer görüşmelerinden bir sonuç alamayan genç yetenek için yeni teklifler gündeme geldi.
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İtalyan ekibinin Emre Mor'u 2 yıllığına kiraladığı açıklanmıştı. Hatta Emre, sağlık kontrollerinden bile geçti. Ancak İnter bir anda transferden vazgeçti. İtalya basınına yansıyan haberlere göre Emre Mor'un menajeri Muzzy Özcan'in yüksek komisyon talebinde bulunması transferin gerçekleşmesine engel oldu.
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Bu gelişmeler sonucunda İngiliz takımlarından Everton, Emre Mor için devreye girdi. Premier Lig ekibinin menajeri Koeman, genç yeteneklere gösterdiği ilgi ile biliniyor. Hollandalı çalıştırıcının, Yannick Bolaise'nin uzun süreli sakatlığı sonrası Emre'yi özellikle istediği ve yönetimin teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
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Bu sezon Zenit'in başına geçen ve kadroyu gençleştirmeye çalışan Roberto Mancini'nin de Emre'nin peşinde olduğu kaydedildi. Şu ana kadar transfere 70 milyon Euro (290 milyon TL) harcayan Rus ekibinin milli futbolcumuz Emre'nin transferi için bastırdığı ve transferinin gerçekleşmesi için bütün şartları zorlamaya hazır oldukları ifade edildi. (Fotomaç)
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SALİH YOLCU
Şans bulmakta zorlanan Salih Uçan için Aykut Kocaman kararını verdi. Sarı-lacivertli hoca, uygun bir teklif gelmesi durumunda orta saha oyuncusunun gidişine onay verdi. Gönderileceği konuşulan Aatif konusunda ise karar değişti. Usta hocanın, Faslı futbolcunun takımda kalmasını istediği bildirildi.
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SRNA GELMEK İSTEMEDİ
Isla'yı transfer eden F.Bahçe'nin ilk tercihinin Darijo Srna olduğu ortaya çıktı… 35 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertlilerin 1+1 yıllık teklif yaptığı ancak Hırvat oyuncunun ise Shakhtar'da kalmayı tercih ettiği bildirildi.
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SIQUEIRA TEKLİFİ DOĞRULADI
Soldado'nun transferi için Madrid'e çıkarma yapan Mahmut Uslu ve Hasan Çetinkaya'nın Atletico Madrid'in serbest bıraktığı Guilherme Siqueira ile görüştüğü iddia edilmişti. ESPN'ye konuşan 31 yaşındaki sol bek, "Şu anda kulüplerle görüşme halindeyim ancak somut bir adım atılmış değil. İngiltere ve Türkiye'den kulüplerle görüştüm. 31 Ağustos'a kadar imza atabilirim" dedi.
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FRANSA'DA SOL BEK İDDİASI
Sol bek takviyesi yapacak olan Fenerbahçe için bir iddia da Fransa'dan geldi. But dergisi, M'Bengue'nin Türkiye'den teklif aldığını, sarı-lacivertli takıma gelebileceğini yazdı. Haberde St.Etienne'de forma giyen Senegalli futbolcunun, kulübünde transfer olmak istediği için kadro dışı kaldığını duyuruldu.
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ORELLANA KANARYA'YA YAKIN
İspanyol basını, Fenerbahçe’nin Valencia’lı Fabian Orellana’yı kiralama konusunda büyük aşama kaydettiğini yazdı. Çıkan haberlerde, Valencia ile yakın ilişkisi bulunan menajer Ahmet Bulut’un bu transfer için devreye girdiği ve Sarı-Lacivertliler adına görüşmeleri yürüttüğü belirtildi. Bulut, bu sezon Kameni ve Dirar’ı Fenerbahçe’ye getirirken, Emenike’nin de Olympiakos’a satılmasında aracı olmuştu. (Fanatik)
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ABOUBAKAR İÇİN 3 MİLYONLUK TEKLİF
Forvete Roberto Soldado’yu transfer eden Fenerbahçe yine de bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde Fernandao’dan Aykut Kocaman pek bir şey beklemezken Robin van Persie’nin de ilerleyen yaşı ve bir türlü geçmek bilmeyen formsuzluğu can sıkıyor. Bu nedenle bir hamle yapmak isteyen F.Bahçe’de gündemdeki isim ise bir kez daha Vincent Aboubakar. Porto’ya geri dönen Aboubakar sık sık takımında kalmak istediğini söylese de F.Bahçe’nin Porto’nun kapısını 3 milyon Euro’luk kiralama teklifiyle çalmaya hazırlandığı öğrenildi. (Şampiy10)
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GOMEZ BİTİYOR
F.Bahçe bir süredir görüştüğü Milan'ın Paraguaylı stoperi Gustavo Gomez'e kavuşmak için artık günleri sayıyor. 24 yaşındaki savunmacı ile el sıkışan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu. Gelen haberlere göre pazarlıklar sonucunda Milan yönetiminin ikna olduğu ve satın alma opsiyonunu 5 milyon euro olarak belirlediği oyuncuyu F.Bahçe'ye kiralacağı bildirildi.
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İtalyan medyasında da 1.85'lik stoper ile ilgilenen en ciddi kulübün F.Bahçe olduğu ve imzaların yakın zamanda atılacağı vurgusu yapıldı. Nani transferi için İspanya'ya gidecek olan sarı-lacivertli yöneticilerin sonrasında Milano'ya geçerek Gomez'le birlikte dönme ihtimalinin güçlü olduğu kulislerde konuşuluyor. Gomez, geçen sezon istatistiklerinde takımdan ayrılan Kjaer'e fark attı. Pasta Gomez % 87, Kjaer % 75 ortalama yakalarken, Paraguaylı oyuncu top kapmada da Kjaer'e oranla yüzde 61'e 58 daha başarılı oldu. (Fotomaç)
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AATIF BELİRSİZLİĞİ
Faslı yıldızı başta eski kulübü Sivasspor olmak üzere Süper Lig’den birçok takım istiyor. Ancak Fenerbahçe’de teknik patron Aykut Kocaman, Aatif konusunda henüz kararını vermedi. Kocaman, transfer çalışmalarının tamamlanmasının ardından tecrübeli oyuncuyla ilgili son sözünü söyleyecek. Bu nedenle Aatif’i isteyen takımların, transfer döneminin son günlerine kadar beklemeleri gerekecek. (Fanatik)
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KOCAMAN GOMIS'İ İSTEMEMİŞ
Galatasaray'ın yeni transferi Gomis ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Fransız forvetin sarı-kırmızılı takıma gelmeden önce Fenerbahçe'ye de önerildiği ancak Aykut Kocaman'ın "Elimde zaten Persie gibi bir forvet var" diyerek bu ismi veto ettiği ileri sürüldü. (Fotomaç)