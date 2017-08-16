Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? El Clasico hangi kanalda?

İspanya Süper Kupası rövanşında geçtiğimiz hafta Nou Camp'ta 3-1'lik Real Madrid üstünlüğüyle sona eren Barcelona - Real Madrid maçının rövanşı bu gece oynanacak. Peki Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? İşte El Clasico'ya dair detaylar...

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupası rövanşında bugün Real Madrid ile Barcelona, TSİ 00.00’da Santiago Bernabeu’da kozlarını paylaşacak. Madrid ekibi, ilk mücadeleyi Camp Nou’da 3-1’lik skorla kazanmıştı.

İlk buluşmada kırmızı kart gören ve ardından hakemi ittiren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, aldığı 5 maçlık men cezası nedeniyle El Clasico’da forma giyemeyecek.

ARDA TURAN RÖVANŞTA DA FORMA GİYEMEYECEK

Barcelonada forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Real Madrid ile yapılacak İspanya Süper Kupası rövanş karşılaşmasında da oynamayacak.

İspanyol kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilk maçtan 3-1 mağlup ayrılan Barcelona, 17 Ağustos Perşembe günü Santiago Bernabeu Stadında Real Madride konuk olacağı rövanş maçı için Madride 19 futbolcu götürecek.

İlk maçta da kadroda yer almayan Arda Turan, rövanş karşılaşmasında da teknik direktör Ernesto Valverde tarafından tercih edilmedi.

Sakatlıkları bulunan Andres Iniesta, Rafinha ve Thomas Vermaelenin yanı sıra Marlon, Sergi Samper, Munir El Haddadi ve Douglas da Madrid kafilesinde yer almadı.

Barcelonanın 19 kişilik kafilesinde bulunan isimler şöyle:

Marc-Andre ter Stegen, Jasper Cillessen, Nelson Semedo, Gerard Pique, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suarez, Luis Suarez, Lionel Messi, Javier Mascherano, Gerard Deulofeu, Paco Alcacer, Jordi Alba, Lucas Digne, Sergi Roberto, Andre Gomes, Aleix Vidal, Samuel Umtiti, Alena.

ERNESTO VALVERDE'DEN ARDA TURAN AÇIKLAMASI

İspanyol ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, milli futbolcu Arda Turan'ın geleceğinin kendi performansına bağlı olduğunu söyledi.

Valverde, ilk maçta 3-1 mağlup oldukları Real Madrid ile 17 Ağustos Perşembe günü oynayacakları İspanya Süper Kupası rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalar yaptı.

İspanyol teknik adam, ilk maçın 18 kişilik kadrosuna dahil etmediği Arda Turan'ın yeniden takımda yer alıp alamayacağı sorusuna, "Bilmiyorum. Bu, biraz da Arda'nın performansına bağlı. Kulüp ona büyük yatırım yaptı. Geleceği, onun ne yapacağı ve benim kararıma göre netleşecek. Şu an diğer oyuncuları tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmaya skor dezavantajıyla çıkacak olmalarına rağmen ümitlerini kaybetmediklerini aktaran Valverde, "Hiçbir şey imkansız değil. Hala oraya gidip, kupayı kazanma düşüncesindeyiz. Pes etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den 40 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Paulinho hakkında da görüşlerini aktaran Valverde, "Paulinho, Brezilya Milli Takımı için çok önemli bir oyuncu. Fiziksel olarak çok güçlü. Onu çok yönlü kullanabiliriz." diye konuştu.