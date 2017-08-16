Galatasaray'da divan toplantısı başladı

Haziran toplantısının ardından 2 ay tatil kararı alan kurul, yeterli sayıda üyenin başvurusuyla olağanüstü toplantı kararı almıştı.

Üyelerden 44'ünün ıslak imzasıyla getirilen olağanüstü toplantı yapma önerisi, divan kurulu başkanı İrfan Aktar tarafından bireysel başvuru gerektiği itirazıyla reddedilmiş, daha sonra ise 20 olan yeterlilik sayısına bireysel başvurularla ulaşılmıştı.

Toplantıda, sarı-kırmızılı futbol takımında üst üste yapılan yüksek maliyetli transferlerin yanı sıra Riva-Florya projelerindeki gelişmeler, Galatasaray Adası ve diğer tesislerle ilgili bilgiler değerlendirilecek.

DURSUN ÖZBEK: TRANSFERİ RİVA VE FLORYA'DAN GELEN PARAYLA YAPMIYORUZ

Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklama yaptı:

"2 sefer olağanüstü divan toplantısı yapıldı. Olağanüstü eklenince bambaşka bir anlam ifade ediyor. Hep şeffaf olmaya çalıştık. Olağanüstü toplantı olmasını anlayamadım. Zaten konuşulanları KAP açıklamalarında duyuruyoruz. En ufak detaya kadar görmek, bilmek mümkün. Bu açıklamalar varken tekrar bunun sorulmasını ben sizin takdirinize bırakıyorum. Futbolda son iki sezonda Galatasaray'a yakışmayan neticeler aldık. Bunun çeşitli sebepleri var. Bu seneki tavrımız yönetim olarak futbol takımının Türkiye'de şampiyon olması, Şampiyonlar Ligi'ne katılması. Ekonomiden mümkün olan en büyük payı almak istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz, şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de geçmişteki başarılardan daha büyüklerini hedefliyoruz. Böyle bir iddia içerisindeysek... Buna hiçbiriniz hayır demezsiniz. Yönetim kurulu ne yapmalıydı? Son iki seneyi büyük travma içinde geçirdik. İlk senemizde kucağımızda koskoca bir UEFA problemi bulduk. Bu yönetim miydi bunun sebebi? Galatasaray'da yönetimlerin sürekliliğini düşündüğümüz zaman, biz verdiğimiz savaşta hiçbir şey söylemedik. Görevimizdi, gereğini yaptık. Peki UEFA ile olan sıkıntı ne getirdi Galatasaray'a? Neden 2 sene başarısızdık? O günkü gündemi hep beraber takip ettik. Galatasaray'ın 1 hatta 2 sezon UEFA'dan men edilmesi durumunu biliyorsunuz. Düşünün ki evvelki sene turnuvalara katılamadık. Gerek futbolcular, gerek camia üzerindeki travmasını hatırlayın. Sporcularımız elbette ki bu turnuvalarda oynayarak kariyerlerini geliştirmek isteyecek. Taraftarımız daha istekli, daha coşkulu stadımıza gelecek. Bu mali tablolara da yansıdı, motivasyonumuza da yansıdı. Bu çerçevede böyle 2 sene yaşandı. Takımın performansı gözlerinizin önünde. Bu sene yapılan transferlerle ilgili konuşuyolar. Biz her şeyi KAP'ta açıklıyoruz. Yeterli açıklamalar. Merak edenler bakarlar. Bu kabil bir paranın nasıl kaynaklandığını anlatacağım."

"Geçen hafta sonu itibariyle yaklaşık 34 milyon euro harcayarak oyuncu almışız. Bonservis bedeli 34 milyon. Galatasaray'da oynamak istemeyen futbolcular da vardı. Yaklaşık 20 milyon euro parayı kasaya soktuk. Aradaki farka bakınca 14 milyona yeni bir takım kurduk. İşimiz bitmedi daha. Hala Galatasaray'da olmak istemeyen ya da bizim istemediğimiz futbolcular var. Yaklaşık beklentimiz 4-5 milyonluk gelir. Belki ufak bir transfer daha yapacağız. Yaptığımız takımın performansı da gözlerimizin önünde. Diyebilirsiniz ki; buna ihtiyaç var mı? Bu gerekliydi. Başka ne yaptık? Bu oyuncuları alıyoruz, hepsi yıldız. Maaşları da yüksek, bir dünya para. Evet doğru. Biz görevi devraldığımızda 48 futbolcumuz vardı. 11 kişiyle oynuyoruz, 18 kişi, yeni kuralla 21 kişi... Gerisi... Ya tribünde, ya 3 kuruşa kiralık. Bizim yaptığımız en doğru hareketlerde birisi bu oyuncularla yollarını ayrılması. Bugün 28 kişiye indik. Amacımız 48 kişiye ödediğimiz parayı, 28 kişiye ödeyelim ama kadromuzdaki oyuncular şampiyonluğa taşısın. Bizim hedefimiz bu. Futbolcu payı olan bütçeyi geçmemek üzerine plan yaptık. Çok uzak değil... 2013-2014'e gidince yaklaşık 77 milyon ödediyordu. Bir sene sonra 71, biz seçildik UEFA'nın yasağıyla 65'e indik. Geçen sene de 61 milyon euro'ydu. Bu seneki futbolcu sabit maaşı, primi, maç başı, stopajı dahil 61 milyon euro. Bizim projemiz bu. Biz Galatasaray'ı daha başarılı kılmak için buna başladık. İlk maçımızı da oynadık, bundan sonra böyle götüreceğiz inşallah. Menajerlere kaç para ödedin? KAP açıklamalarının belli bir mevzuatı var. Menajerlik olgusu futbolun içinde var. Size şunu söyleyeyim; UEFA'nın sınırları var. Bunları hiçbir zaman aşmadık."

"Peki gelirlerimiz ne? Birçok defa burada anlattım. Galatasaray'ın UEFA turnuvalarına katılmasa bile yaklaşık 100 milyon euro girdisi var. Naklen yayın, sponsorluk ve diğer gelirler... 400 milyon TL civarında. UEFA girdileri yok. Harcama ne kadar peki? Harcama da yaklaşık 350 milyon TL... 50 milyon fazla var yani. Fazlası var da bu kadar borç nereden çıkıyor? İzahı çok kolay. Biz çok yüksek seviyede geçmişteki borçlanmalar sebebiyle 150 milyon faiz ödüyoruz. Bu seneki hedefimiz bunu yaklaşık 50 milyona indirmek. Denk bir bütçe planlandı. Sportif AŞ için 2018 yılı çok kritik. Kritik olmasının sebebini hepiniz biliyorsunuz. Eğer Galatasaray camiası birlik olursa bu işin içinde çok kolay çıkar. Camia kenetlenmezse ne olur? B planı olarak bunu hazırlamak zorundayız. Benim arzum camianın bu yıl için birliğini en üst seviyeye çıkarma zorunluluğu var. Şirketin halka açık olması sebebiyle daha fazla detay sunma hakkına sahip değilim. Basında algı yaratma arzusu var, camiamız içinde de var. Başkan sen transfer yaptın, 100 milyon euro taahhüte girdin. Doğru. Bu para nerede? İnsaf edin ya, 5 senelik harcamayı kümülatif bir tarafa yazıyorsun... Kaynağı sorarken sanki bugün harcanmış gibi gündeme getiriyorsun. Bunun sportif faaliyet olduğunu, üretim yaptığını, performansla 5 yıl içinde para kazanılacağını hiç söylemiyorsunuz. Rakamlarla oynayarak algı yapılmaya çalışılıyorlar. 1 transfer hariç 34 milyon ödedik, 20 milyon girdimiz var. 14-15 milyona yepyeni, şampiyonluğa oynayacak bir takım bulduk. Bunu çok bulanlar olabilir. Fakat dünya futbol ekonomisinin geldiği noktada bu para çok makuldür."

"Hiç kimse şunu söyleme hakkına sahip değil; bugünkü yönetimin yaptıkları, hiçbir zaman Riva'dan ve Florya'dan gelecek paralara dayandırılmamaktadır. Riva'nın ve Florya'nın parası kutsaldır. Tek amacı banka borçlarının ödemesidir."