"Galatasaray Başkanı'nın bu duruma düşmesini sindiremiyorum"

Galatasaray'ın Olağanüstü Divan Kurulu'nda konuşan Ayhan Özmızrak'ın hedefinde Başkan Dursun Özbek vardı. Özellikle Dursun Özbek'in Kulüpler Birliği Başkanı olması konusunda eleştiriler yapan Özmızrak, "Galatasaray Başkanı, Kulüpler Birliği Başkanlığı için aday oldu. Ama önceki başkan bırakacağını açıkladığı sırada, mikrofonu alıp 'Kendisini asla bir yere bırakmayız. Yapacak çok işi var' açıklamasını yaptı. Bahsettiğiniz kişi, Kulüpler Birliği Başkanlığı döneminde, Galatasaray'ın üst üste 2 yıl şampiyon olduktan sonra Fatih Terim'in Milli Takım kumpası şeklinde aklının çelinmesini sağlayan kişidir. Bunun baş aktörlerinden birisidir. Yetmemiş, Östersunds maçından sonra kulübünün resmi sitesinde bizimle dalga geçen kişidir. Siz bu kişiye çok başarılı diyorsunuz. Bu kişi aynı zamanda 11645 numaralı kulüp üyesidir. Kulüpler Birliği'yle ilgili son sözüm, bir kulüp başkanı, 'Benim muhatabımız değilsiniz, asbaşkanımla konuşun' dedi. Siz de o asbaşkanı alıp alıp Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı yaptınız. Bir diğer başkanın da daha önce size etmediği hakaretler kalmadı. Onu da alıp bir diğer başkan yardımcısı yaptınız. Galatasaray başkanının bu duruma düşmesini sindiremiyorum. Alın koltuğunuzda oturun" diye konuştu.

MEHMET HELVACI: "YÖNETİMİN BU SENE YAPTIĞI İŞ DOĞRU İŞTİR"

Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu'nda söz alan Mehmet Helvacı şu ifadeleri kullandı:



"Beni bazı rahatsız eden şeyler var. Bu yönetim kurulunun yanlışları var ama doğrularını da söylememiz gerekir. Yönetimin çok davranışını eleştirdim ama doğruları da söyleyin. Çok az doğru var ama bu sene yaptıkları iş doğru iştir. Devler Ligi'ne katılamıyoruz. Yaptıkları şey doğrudur, bu sene farklı takım kurulmaya ihtiyaç vardı. Taraftarız ama ayrı kimliğimiz de var taraftara doğru mesajı vermeliyiz. Her sene şampiyonluğa oynayacak takım olmalıdır. Çok dayak yiyen Cenk Ergün, scout ekibini tebrik ederim, kusura bakmayın. Kemik kadro, heyecan verici kadro oluştu. Scout ekibi bu oyuncuları bulurken ne iş yaptı? Ben gördüm, takım uyum yaratmış. A-B-C adam alınmamış, düşünülmüş. Eleştiri haktır ama doğrular söylenmelidir. Eğer Rolls-Royce'ye binmek istiyorsanız, Murat 131 parasına bu iş olmaz"

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Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu