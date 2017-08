Bursaspor'un yenilenen zeminine hibrit çimler ekiliyor

400 bin metrekare proje alanı ve 190 bin metrekarelik inşaat alanıyla Bursa'nın en büyük yapılarından biri olan Büyükşehir Stadyumu'nda zemin kaplama çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Timsah görünümünde inşa edilen stadyumda, timsah kafasını oluşturan bölümün inşaatı da tamamlanma aşamasına gelirken, yaklaşık 2 yıldır kullanılan stadyumun zemininde yaşanan sıkıntılara da köklü çözüm getirildi.

Zeminde suyu tam geçirmeyen kil tabakasından kaynaklanan sorunların çözümü için zemindeki mevcut çim tamamen kaldırılırken, altyapı ve tesviye işlemlerinin ardından ise yeni zemine yeni çimler ekildi. Zeminin tamamen çimle kaplanmasının ardından da dayanıklılığın artırılması ve bir daha sorun yaşanmaması için hibrit çim uygulamasına geçildi. Özel makinelerle hibrit çimler zemine ekilirken, Alanyaspor maçına kadar çalışmalar aralıksız devam edecek, kalan bölümler de bu maçın ardından tamamlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, hibrit çim uygulamalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 2 yıldır kullanılan stadyumun zemininde çeşitli sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Başkan Altepe, "Bursa tarihinde kente kazandırılan en büyük eser stadyum. Her şeyi özenilerek yapıldı. Sıkıntı yaşanmasın diye tribün dizaynından her zeminine en iyisi oldu ve UEFA stantlarına göre tüm kriterlere uyuldu. Eksiklerin tamamlanması aksaklık giderilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Aksaklık görülen yerlerden biri çimlerdi. Yapılırken Atatürk stadıyla aynı sistemin yapılmasını istemiştik, öyle de yapıldı. İki sezon oynandı ama belli sıkıntılar yaşandı. Çünkü konum Atatürk Stadıyla aynı değildi. Orada tribünlerin yüksekliği fazla değildi, zemin her taraftan güneş alıyordu.

Burada etraf tamamen kapalı. Özellikle güney kale arkası dediğimiz kısımda sıkıntı oluyordu. Sonunda en modern sistemle hibrit olarak değiştiriyoruz. Bir daha sıkıntı yaşanmasın istiyoruz. Her şeyi güzel olsun kimse statla ilgili kötü konuşmasın istiyoruz. Çünkü Türkiye'de bu ayarda bir stadyum yok. Çalışmalar güneyden başlayarak ortaya doğru gidiyor. Maça kadar ortaya kadar bitmiş olacak. Maçtan sonra da kalan kısımlar tamamlanacak" diye konuştu.

Basın mensuplarının soruları üzerine Bursaspor'dan beklentilerini de açıklayan Başkan Altepe, "Bizim tek beklentimiz başarı. Çünkü Bursaspor bizim en önemli markamız ve kentin tanıtımı için en önemli değerimiz. Ben göğsümde Bursaspor rozeti taşıyorum çünkü bu ortak değerimiz. Tüm kurumlar ve kuruluşlar gibi belediye de takımın daha iyi olması için üzerine düşeni yapıyor. Türkiye ve dünyada kulübüne en çok sahip eden belediyeyiz. Bugün 50 - 60 bin en fazla 200 bin nüfuslu şehir takımlarının Avrupa'nın en iyi takımları olduğunu görüyoruz. Bursa 3 milyonluk şehir. 40'ı aşan sanayi bölgesi ve 1300 yabancı firması olan, dünyaya mal satan ve yüksek teknolojili üretimler yapan bir şehir. Tramvaylar, uçaklar üreten, rüzgar santralleri üreten şehir, neden bir dünya takımı çıkarmasın. İyi bir başkanımız var. Önemli olan destek. Geçtiğimiz sezon kendi kendimize darbe vurduk. Bursa'nın alamayacağı futbolcu yok. Her türle desteği veriyoruz. Herkes moral versin, destek versin. Eksiklikler tamamlanır, Bursaspor yoluna devam eder. Bizim takımımızın başarısız olma şansı yok. Her türlü imkan var. Kamuoyu biraz harekete geçerse güzel hava ve ambiyansla başarı gelecektir" dedi.

"YEŞİL BEYAZLI RENKELERE LEKE SÜRÜLMESİN"

Her kurum ve işletmenin nasıl prensipleri varsa kulübünde prensipleri olması gerektiğinin altını çizen Recep Altepe, "Herkes üzerine düşen konuda konuşmalı. Böyle olursa birkaç yıl içinde Avrupa'da mücadele eden kulüp olur. Sadece zihniyet ve irade eksikliği var. Bursaspor, Türkiye şampiyonu olmasa da Avrupa liglerinde sürekli oynar. Takım güzel, forvette biraz eksikler var. Tamamlarlarsa güzel olur. Bu takımın arkasında Bursa var, zor bir şey değil, bunlar yapılır. Yeter ki bu oyuncuları kendi elimizle etkisiz hale getirmeyelim. Başka kulüplerde oynamayanları getirip moral verelim. Ben çocukluğumdan beri stada geliyorum.

Metin Oktay babamın teyzesiniz oğlu, ama Galatasaray'la bir bağımız yok, hepimiz Bursasporluyuz. Benim 8 yaşındaki resimlerim bile Bursaspor formasıyla. Bakın timsah kafası da bitiyor. Hangi stadı yarıştıracaklar merak ediyorum. Stadı her şeyiyle birlikte Bursaspor'a verdik. Stadı yaparken, koltuk satmayı, isim hakkını düşündük ama tamamını Bursaspor'a devrettik. Geliri artsın, kimseye ihtiyacı olmasın diye. Şimdi daha sırada kamp merkezleri var, tesisleri var. Onlarla ilgili projeleri de hazırlıyoruz.

Bunun siyasetle alakası da yok. Seçmenin yüzde kaçı Bursasporlu. Başkan olduktan sona Bursaspor'a ağırlık verdik. Bursaspor'un prestiji bizim prestijimiz. Küme düşse biz düşerdik. Bu şehrin alamayacağı futbolcu yok. Yeter ki bu havayı bozmasınlar. Biz bir kalite şehriyiz. Yeşil beyaz formayla gezen insanlar Bursa'yı temsil ediyorlar. Burası medeniyet şehri. Yeşil beyaz renklere kimse leke getirmesin" diye konuştu.

