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FUTBOL

Gustavo Gomez için Trabzonspor da devreye girdi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:38:02

  • 1 Gustavo Gomez için Trabzonspor da devreye girdi
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    Fenerbahçe ile Trabzonspor, Giuliano'dan sonra transferde yeniden karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Gustavo Gomez'e talip oldu.

  • 2 Gustavo Gomez için Trabzonspor da devreye girdi
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    Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Milan transferi bitirmiş değil...

  • 3 Gustavo Gomez için Trabzonspor da devreye girdi
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    Santrfor arayışlarını sürdüren Serie A devi, Fiorentina'dan Kalinic ile görüşmelerini sürdürüyor.

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  • 4 Gustavo Gomez için Trabzonspor da devreye girdi
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    Milano ekibinin Kalinic'le 1-2 gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

  • 5 Gustavo Gomez için Trabzonspor da devreye girdi
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    Milan'dan ayrılacak futbolcular da netleşmeye başladı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    Anca birbirinizle kapisik fiyat yukseltin.Fairplay cezasi verilsin iki takima da bu ne arkadas
  • Misafir 3 dakika önce
    Yahu bu trabzon kadar ezik bir camia daha yok.
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