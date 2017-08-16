FUTBOL
Gustavo Gomez için Trabzonspor da devreye girdi
16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:38:02 | Güncelleme: 16:47:35
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Fenerbahçe ile Trabzonspor, Giuliano'dan sonra transferde yeniden karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Gustavo Gomez'e talip oldu.
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Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Milan transferi bitirmiş değil...
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Santrfor arayışlarını sürdüren Serie A devi, Fiorentina'dan Kalinic ile görüşmelerini sürdürüyor.
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Milano ekibinin Kalinic'le 1-2 gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.
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Milan'dan ayrılacak futbolcular da netleşmeye başladı.
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Geçtiğimiz sezon Lanus'dan transfer edilen Gustavo Gomez'in bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın ilgilendiği Gustavo Gomez'i bu sezon da Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyordu.
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Trabzonspor'un Paraguaylı stoper ile ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladığı öğrenildi.
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Milan'ın, Gustavo Gomez için gelecek teklifleri değerlendirmek istediği belirtildi.