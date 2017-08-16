Bursaspor taraftarları Beşiktaş maçında olmayacak

Bursaspor'un, Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul'da Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya, İstanbul İl Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda yeşil-beyazlı taraftarların alınmayacağı bildirildi.
Bursaspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunun üçüncü haftasında 26 Ağustos 2017 tarihinde Vodafone Park'ta oynayacağımız Beşiktaş maçına, İstanbul İl Güvenlik Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda taraftarlarımız alınmayacaktır." denildi.
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