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FUTBOL

Bursaspor taraftarları Beşiktaş maçında olmayacak

Bursaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'la Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada İstanbul İl Güvenlik Kurulu kararınca Bursasporlu taraftarların olmayacağını açıkladı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 18:22:06 Güncelleme: 18:24:53

Bursaspor'un, Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul'da Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya, İstanbul İl Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda yeşil-beyazlı taraftarların alınmayacağı bildirildi.

Bursaspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunun üçüncü haftasında 26 Ağustos 2017 tarihinde Vodafone Park'ta oynayacağımız Beşiktaş maçına, İstanbul İl Güvenlik Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda taraftarlarımız alınmayacaktır." denildi.

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