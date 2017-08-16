Blaise Matuidi Juventus ile anlaştı

Blaise Matuidi, bundan sonra Juventus formasını giyecek...

2011-12 sezonundan bu yana PSG forması giyen Blaise Matuidi, 20 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu. 2011 Temmuz ayında 8 milyon euro karşılığında Saint Etienne'den PSG'ye transfer olan Fransız oyuncu, PSG formasıyla 4 Lig Şampiyonluğu yaşadı. 1987 doğumlu tecrübeli isim, bu sezon PSG formasıyla 3 maça çıktı ve 45 dakika sahada kaldı.

Bugün, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Torino'ya giden Blaise Matuidi'nin Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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