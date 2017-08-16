Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? Barcelona, Arda'ya 25 milyon değer biçti

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Valverde, "Arda Turan'ı yeniden kazanabilir miyiz, bilmiyorum. Arda, Barcelona'nın büyük bir yatırımı... Bugüne dek oynadığı tüm kulüplerde başarılı olmuş. Ama burada her şey performansa bağlı. Neler yapacağı önemli. Şu anda diğerlerini tercih ediyorum. Kadromda 25 oyuncu var ve karar vermek çok zor" ifadelerini kullandı.