FUTBOL
Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? Barcelona, Arda'ya 25 milyon değer biçti
Barcelona, Arda Turan için 25 milyon Euro istiyor!
16 Ağustos 2017 Çarşamba, 19:59:31 | Güncelleme: 20:10:30
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Arda Turan transferinde sıcak gelişme! Barcelona, Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği milli futbolcu için kararını verdi.
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Barcelona, adı başta Galatasaray olmak üzere birçok kulüple anılan Arda Turan'ın bonservis bedelini belirledi.
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BeIN SPORTS'un haberine göre Barcelona, Arda Turan için 25 milyon Euro istiyor!
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Katalan yöneticilerle bir araya gelen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun kulüpte mutsuz olduğunu belirtti.
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Yetkilierle görüşen Ahmet Bulut, Arda'nın transferinde kolaylık istedi.
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Ancak Ahmet Bulut'un kolaylık isteğine sıcak bakmayan Barcelona, Arda için kiralama tekliflerine kapıyı kapattı.
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Katalan devi, milli futbolcu için en az 25 milyon Euro getiren olursa görüşmelere başlanacağını Ahmet Bulut'a bildirdi.
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Barcelona'nın bu kararının ardından yaşanacak gelişmeler de merakla beklenmeye başlandı.
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Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre altı yeni transferiyle ligin ilk haftasında Kayserispor'u sahadan silen Galatasaray, Arda Turan'ı yuvaya döndürmek için sponsoru NEF ile birlikte hareket edecek.
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Barcelona'nın da sponsoru olan ve Galatasaray'ın göğüs reklamında yer alan şirket, Arda Turan'ın kiralama bedeli ve yıllık ücretinin yarısını karşılayacak. İşte Arda operasyonun detayları:
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Sabah'ta yer alan habere göre, Barcelona ile üç yıllık kontratı bulunan Arda Turan için oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray adına teklifi Katalan kulübü yönetimine iletmek üzere başkan Dursun Özbek tarafından yetkili ilan edildi.
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Sarı-kırmızılı yönetim, önce eski kaptanını iki yıllığına kiralamak, sonrasında ise son sezonunda da bonservisi ile almak istiyor.
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İki yıllık kiralama bedeli için Barcelona kulübüne teklif edilen rakam 6 milyon Euro.
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Barcelona'nın 'Hayır' demesi halinde Aslan'ın B planı, bir yıllık kiralık ve gelecek sezon bonservis için 8 milyon Euro.
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Arda'nın yıllık ücretinin 3 milyon Euro'luk kısmını üstlenecek olan Galatasaray, kalan maliyeti sponsoru NEF'e ödetecek.
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Bu arada menajer Ahmet Bulut'un dün "Arda için Galatasaray ile anlaşma yok" sözünün perde arkasında Barça ile görüşmelerin sonuçlanmaması olduğu öğrenildi.
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Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, kadroya almadığı Arda Turan için açıklamada bulundu.
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Valverde, "Arda Turan'ı yeniden kazanabilir miyiz, bilmiyorum. Arda, Barcelona'nın büyük bir yatırımı... Bugüne dek oynadığı tüm kulüplerde başarılı olmuş. Ama burada her şey performansa bağlı. Neler yapacağı önemli. Şu anda diğerlerini tercih ediyorum. Kadromda 25 oyuncu var ve karar vermek çok zor" ifadelerini kullandı.