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FUTBOL

Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? Barcelona, Arda'ya 25 milyon değer biçti

Barcelona, Arda Turan için 25 milyon Euro istiyor!

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 19:59:31

  • 1 Barcelona, Arda Turan için 25 milyon Euro istiyor!
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    Arda Turan transferinde sıcak gelişme! Barcelona, Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği milli futbolcu için kararını verdi.

  • 2 Barcelona, Arda Turan için 25 milyon Euro istiyor!
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    Barcelona, adı başta Galatasaray olmak üzere birçok kulüple anılan Arda Turan'ın bonservis bedelini belirledi.

  • 3 Barcelona, Arda Turan için 25 milyon Euro istiyor!
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    BeIN SPORTS'un haberine göre Barcelona, Arda Turan için 25 milyon Euro istiyor!

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  • 4 Barcelona, Arda Turan için 25 milyon Euro istiyor!
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    Katalan yöneticilerle bir araya gelen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut,  oyuncusunun kulüpte mutsuz olduğunu belirtti.

  • 5 Barcelona, Arda Turan için 25 milyon Euro istiyor!
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    Yetkilierle görüşen Ahmet Bulut, Arda'nın transferinde kolaylık istedi.

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