Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır eleştirisi

Antalyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş karşılaşması hakemi Cüneyt Çakır'ın verdiği kararların maçın sonucuna etki ettiği belirtilerek, Video Hakem Sistemi'nin (VAR Sistemi) geciktirilmeksizin uygulamaya konulması talep edildi.



Antalyaspor'un internet sitesinde yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu başlarken arzu edilmemesine rağmen hakem hatalarının gündemin ilk sırasında yer aldığı anlatıldı. Antalyaspor'un puan kaybına gerekçe aranılmadığı vurgulanan açıklamada, hataları görmezden gelmenin, hataları dile getirmemenin mümkün olmadığı belirtildi. Karşılaşmadaki 2 pozisyonun fotoğrafla anlatıldığı açıklamada, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ın da Antalyaspor'a karşı kartları kolayca kullandığı aktarıldı.

''CÜNEYT ÇAKIR MAÇ SONUCUNA ETKİ ETMİŞTİR''



Antalyaspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Birkaç pozisyona değinmek gerekirse; 1 numaralı resimde görülen Beşiktaşlı oyuncu, futbolcumuz Charles'ın ayak tendon kısmına sert müdahalede bulunuyor. Hareket ve futbol kuralları birlikte değerlendirildiğinde Beşiktaşlı futbolcunun kırmızı kartla oyun dışında kalması gerekirdi. 2 numaralı resimde görülen Beşiktaşlı oyuncunun futbolcumuz Salih Dursun'a uçan tekmesi karşılığı kırmızı kart olması gerekirken, pozisyon sarı kartla değerlendirilmiştir. Beşiktaş'ın golü öncesi ortada fiziksel temas olmamasına rağmen serbest vuruş kararı verilmiştir. Beşiktaşlı futbolcu Cenk'e yapılmayan ihlal sonrası penaltı kararı verilmesi ise hiçbir şekilde kabul edilemez. Maçın hakemi bu ve benzeri hataları hep Antalyaspor aleyhinde gerçekleştirirken, takımımızın en küçük ihlalinde kartlarını kolayca kullanmıştır. Özetle maçın hakemi Sayın Cüneyt Çakır'ın kararları maçın sonucuna etki etmiştir." ifadelerine yer verildi.

VAR sisteminin hatalı kararlardan dönme imkanı sağlayacağı anlatılan açıklamada, Cüneyt Çakır'a gözlemci tarafından 8.3 puan verildiği iddialarına da tepki gösterildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gözlemcilerin hakemlere verdiği puanların açıklanılması istendi.

''GÖZLEMCİLERİN VERDİĞİ PUANLAR AÇIKLANMALI''



Video Asistan Hakem uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyleyen Antalyaspor, "Buradan hareketle biz Antalyaspor olarak özellikle ve önemle ifade etmek istiyoruz ki, VAR sistemi geciktirilmeksizin uygulamaya konulmalıdır. VAR sistemi uygulandığında maçın hakemi penaltı pozisyonuyla ilgili uyarılacak ve pozisyonu tekrar izleyerek hatalı kararından dönme imkanını bulacaktır. Diğer taraftan maçın hakemine, maçın gözlemcisi tarafından 8.3 puan verildiği basın organlarında ve sosyal medyada paylaşılmaktadır. Maçın hakemine verilen puanın açıklanmadığını biliyor ve bu haberlerin gerçeği yansıtmamasını diliyoruz. Zira en hafifinden futbol tabiriyle maçın hakemi penaltı pozisyonunda bariz hata yapmıştır. Maçın hakeminin puanı sadece bu hata sebebiyle 7.9 olmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçların hakemlerine gözlemciler tarafından verilen puanları açıklaması halinde bu tür polemiklerin ortadan kalkacağını ve bir anlamda denetim sağlanacağı değerlendirmesini paylaşmak istiyoruz." diyerek açıklamayı tamamladılar.



