AC Milan'da dört isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Paraguaylı defans oyuncusu Gustavo Gomez, kadro dışı kaldı.

AC Milan, Avrupa Ligi Play-Off turunda yarın karşılaşacağı Shkendija 79 maçının kadrosuna, Gustavo Gomez, Jose Sosa, Gabriel Paletta ve M'Baye Niang'ı almadı. Vincenzo Montella'nın kadrosunda düşünmediği bu dört ismin kısa süre içinde AC Milan'dan ayrılacağı belirtildi.

Öte yandan İtalya'da yayın yapan Fantagazetta, Gustavo Gomez'in yarın Trabzonspor'la sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geleceğini okuyucularına duyurdu.

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