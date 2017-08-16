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FUTBOL

Mircea Lucescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti

Süper Lig'de Osmanlıspor'la karşılaşacak Galatasaray çalışmalarına başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da antrenmanı ziyaret etti

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 22:00:19 Güncelleme: 22:05:19

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Galatasaray'ın antrenmanını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da takip etti.

Lucescu ve Havutçu, çalışma sırasında bir süre Igor Tudor ile görüştü.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Kayserispor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbulcular ise ilk bölümde pas çalışması üzerinde durdu. Daha sonra koşu ve iki grup halinde topa sahip olma uygulamaları yapan sarı-kırmızılılar, son bölümde dar alanda çift kale maçla günü tamamladı. Galatasaray, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Antrenman öncesinde 23 yaşına giren Koray Günter’in doğum günü kutlandı.

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