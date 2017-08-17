Emre Belözoğlu, Milli Takım'la ilgili konuştu!

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak için mücadele eden Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kaybettikleri Sevilla maçı sonrasında açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu maç değerlendirmesinde bulunurken Milli Takım'a dönebileceğinin de altını çizdi.

İşte Emre'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sevilla, İspanya'da Barcelona'dan sonra topa en çok sahip olan takım. Kalemize geldiler ve attılar. Bu seviyeler, hata kaldırmıyor. Bu tarz takımları koşturduğunuzda oyuna da hakim oluyorsunuz. Bu tip takımlar, koşmayı pek sevmezler."

"Çağrılmadığım dönemlerde bu konuların tartışılmasını istemedim. Bu bir milli meseledir. Söz konusu milli forma olduğunda bizim için başka bir şey yoktur. Buna layık görülürsem elimden geleni yaparım."

"Geçmişte bazı hatalar yaptım, geç olgunlaştım. Evlendikten sonra daha da olgunlaştım. Hayatımı ailemle ve buradaki insanlarla geçiriyorum. 1 sene daha futbol oynamak istiyorum. Bir futbolcu kendine iyi bakarsa futbol oynama süresi de artar, ben böyle düşünüyorum."

Tecrübeli futbolcu, Milli Takım'a en son 28 Mart 2015'te davet edilmişti.

emre belözoğlu

Milli Takım

şampiyonlar ligi

sevilla