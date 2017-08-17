Abdullah Avcı Sevilla maçı sonrası konuştu: "Oyun olarak değil skor olarak yenildik"

Medipol Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kaybettikleri Sevilla karşılaşamsının ardından maç değerlendirmesinde buldundu. Avcı, ayrıca Emre Belözoğlu'nun Milli Takım'a dönme ihtimaliyle ilgili de konuştu. İşte Avcı'nın açıklamaları;
"Rakibe oyun olarak değil ama skor olarak yenildik. Rakipten daha fazla koştuk, daha fazla sprint attık. Skoru alamadık belki ama, oyun olarak saygı gördük. Rakibin hocası da bunu söyledi... İspanya'da en iyi topa hakim olan takımlarından biri olan Sevilla karşısında yüzde 53'e 47 oynadık."
"SEYİRCİYİ BİZ ÇAĞIRMADIK"
"3 sene evvel burada 0 seyirci vardı, şimdi 10 bin seyirci var. Seyirciyi biz çağırmadık, oyun gücü sayesinde geldiler. Sonraki maçlarda ligde de Avrupa'da da bizi destekleme devam etsinler."
"Tadını çıkarmaya bakmalıyız. Bugün Sevilla ile aynı seviyede top oynayabiliyoruz. Bardağın dolu tarafını görmeliyiz. Turu atlayamazsak da saygı gördüğümüz oyunu sürdürmeliyiz."
"Emre Belözoğlu, Türk futbol tarihinin en yetenekli futbolcusu. Umarım 4 sene sonra milli takıma alınır. Oynayabildiği kadar futbol oynamalı."
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