Real Madrid Barcelona'yı Süper Kupa maçında 2-0 yendi

Real Madrid, Zinedine Zidane yönetiminde başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor! Başkent ekibi, İspanya Süper Kupası'nda 3-1'in rövanşında Barcelona'yı ağırladı.

Real Madrid, maçın henüz başında genç yıldızı Marco Asensio'nun harika golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışında savunmadan seken topla buluşan Asensio, ceza sahası dışından sol ayağı ile nefis bir vuruş yaparak takımını öne geçirmeyi başardı.

Real Madrid ilk yarı bitmeden 1 gol daha bulmayı başardı. Sol kanattan Marcelo'nun yerden çıkarttığı topu şık bir kontrol ile havalandıran Benzema, düzgün de bir vole ile farkı ikiye çıkarttı.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Real Madrid, ilk 45 dakikayı Asensio ve Benzema'nın golleriyle 2-0 önde kapattı.

Mücadelenin ikinci 45 dakikasında başka gol olmadı ve Real Madrid, toplamda 5-1'lik skorla İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürmeye başladı.

Fransız teknik adamı döneminde sadece 7 maç kaybeden Real Madrid, bu zaferle birlikte 7. kupasını kazanmış oldu!

real madrid

barcelona

Real Madrid Barcelona

Marco Asensio