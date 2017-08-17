Atilla Türker: "Trabzonspor ve menajerler!"

Özet şu: Trabzonspor son 7 yılda yaptığı 100’e yakın transferde 120 milyon lira menajerlik ücreti ödedi. 600 milyon lira bonservis bedeli verdi. Borç da 700 milyon lirayı buldu.

Son yazımda bonservis bedellerini ve menajerlik ücretlerini tek tek belirttim. Ortada berbat bir tablo var. İşe yaramayan onlarca futbolcuya tonlarca para harcanmış. Menajerlere çuval dolusu para kaptırılmış. 3’er, 4’er yıl sözleşme imzalanan futbolcularla 1. yıl sonunda yollar ayrılmış.

ADI MAZLUM!

Bugün olaylar ve insanlar üzerinde duracağım.

Mazlum Ali Bilecan... Menajer! Trabzonspor’a 2 futbolcu getirdi. Kimleri mi? Stephane Mbia ve Carl Medjani... Bu 2 transferden yüklü miktarda komisyon kazandı. Şöyle ki... Carl Medjani transferinden 300 bin Euro indirdi. Ayrıca... Mbia’yı getirirken 800 bin Euro... Aynı Mbia’yı Çin’e götürürken de 1 milyon 260 bin Euro... Toplamda 2 milyon 360 bin Euro! 10 milyon Türk Lirası... Ki, Onazi’nin transferinde de Bilecan’ın adı gazetelere yansıdı. Sonra ne oldu? Bilecan, Trabzonspor’un şampiyonluk kupalarına haciz kararı aldırttı. Gerekçesi de şu: “Paramın belli bir bölümünü tahsil edemedim.”

Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral, Radyospor’a yaptığı açıklamada “Kirli menajerler, pek çok kulübü olduğu gibi bizden önceki yönetimi de sömürmüşler. Bundan sonra bu tarz menajerler, bizim kulübümüzün kapısından içeri giremez. Trabzonspor’un müzesinden kimse kupa götüremez” dedi.

Saral ayrıca “Bu tarz menajerlerin Türk futbolundan silinmesi lazım. Menajere söyledim. Sen kim oluyorsun da Trabzonspor’un kupalarına kağıt üzerinde haciz getiriyorsun. Daha önce siz bu kulübü soydunuz, sen bu kulüpten ekmek yedin, yüksek menajerlik ücretleri aldın dedim. Yüreği yeten kupamıza dokunsun. Bizi soydular. Bu menajer bozuntusu ve avukatla işimiz var” şeklinde konuştu.

MEDEL KAÇ BEDEL?

İzninizle 1 ay öncesine dönelim.

Gary Medel’i transfer edebilmek için Trabzonspor büyük uğraş verdi. Öyle ki 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Medel’in Bordo-Mavili ekibe gideceği konusunda çok ciddi açıklamalar yapıldı. Ama iyi de, sonra ne oldu? Medel, 2,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş’a transfer oldu. Dikkatinizi çekerim, 5 milyon Euro değil, 2,5 milyon Euro karşılığında... Üstelik 5 eşit taksitte.

Haliyle... Trabzonsporlu bazı kongre üyeleri sanal ortamdan isyan ettiler. Ne dediler? “Trabzonspor, Gary Medel için menajer Özkan Doğan aracılığıyla Inter’le 5 milyon Euro karşılığında anlaşırken... Aynı oyuncuyu Beşiktaş 2,5 milyon Euro karşılığında aldı” dediler.

Daha da önemlisi... Trabzonspor yönetim kurulu üyesi olan ünlü iş adamı Nevzat Aydın... Son zamanlarda yapılan transferlerle ilgili eleştiride bulunarak... Yine sanal ortamdan... Taşı gediğine koydu. Birilerine laf soktu. “Trabzonspor’a Kucka’yı kim getirmişti acaba?” diye sordu.

Aydın’ın da bildiği ve hatırlattığı gibi...Kucka’yı getiren de yine Özkan Doğan’dı. Ve 5 milyon Euro karşılığında!

Fazla söze gerek yok... Bizde bu menajerler... Ve de bu menajerlere göz yuman bazı insanlar olduğu sürece... İşimiz çok zor.