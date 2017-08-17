FUTBOL
Atletico Madrid, yeni stadı Wanda Metropolitano'ya kavuşuyor!
Atletico Madrid yeni stadı Wanda Metropolitano'ya kavuşuyor!
17 Ağustos 2017 Perşembe, 12:22:38 | Güncelleme: 12:40:29
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Atletico Madrid, 2 Ekim 1966 tarihinden itibaren maçlarını oynadığı Vicente Calderon'a 21 Mayıs'ta veda etmişti.
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La Liga'nın son haftasında Athletic Bilbao'yu ağırlayan Atletico, rakibini 3-1 yenerek son maçını kazanmayı başarmıştı.
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Atletico Madrid'de tribünleri dolduran 50 binden fazla taraftar, maç boyunca "Seni ne kadar çok seviyorum..." tezahüratları yapmıştı.
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Futbolcular başta olmak üzere birçok kişi maçta duygusal anlar yaşamıştı.
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Karşılaşma sonrasında veda için özel bir tören düzenlenen Vicente Calderon'da Atletico Madrid’in kazandığı tüm kupalar saha ortasına konulurken, veteran futbolcular ve mevcut takım ile teknik heyet tek tek sahaya çağrıldı.
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Saha ortasında toplanan grup, açılan dev Atletico Madrid bayrağını, taraftarlarının tezahüratlarının eşliğinde salladı.
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UEFA’nın 5 yıldızlı stadyumlar listesinde bulunan 54 bin 907 kişi kapasiteli Vicente Calderon, 1982 yılındaki FIFA Dünya Kupası’nın oynandığı stadyumlardan birisi olmuştu.
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Atletico Madrid, 16 Eylül'den itibaren "Wanda Metropolitano" adlı 68 bin kapasiteli yeni stadında oynayacak.
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Tasarımı, 2003-2004 yıllarında başlayan Wanda Metropolitano, Antonio Cruz ve Antonio Ortiz tarafından dizayn edildi.
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2011'de yapımına başlanan stat, şu anda bitme aşamasında.
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La Liga'daki ilk 3 maçını deplasmanda oynayacak Atletico Madrid, 16 Eylül'deki Malaga maçıyla birlikte yeni evine kavuşacak.
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İşte Atletico Madrid'in Vicente Calderon'a vedası ve yeni yuvasından görüntüler...
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