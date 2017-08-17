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FUTBOL

Atletico Madrid, yeni stadı Wanda Metropolitano'ya kavuşuyor!

Atletico Madrid yeni stadı Wanda Metropolitano'ya kavuşuyor!

17 Ağustos 2017 Perşembe, 12:22:38

  • 1 Atletico Madrid yeni stadı Wanda Metropolitano'ya kavuşuyor!
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    Atletico Madrid, 2 Ekim 1966 tarihinden itibaren maçlarını oynadığı Vicente Calderon'a 21 Mayıs'ta veda etmişti.

  • 2 Atletico Madrid yeni stadı Wanda Metropolitano'ya kavuşuyor!
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    La Liga'nın son haftasında Athletic Bilbao'yu ağırlayan Atletico, rakibini 3-1 yenerek son maçını kazanmayı başarmıştı.

  • 3 Atletico Madrid yeni stadı Wanda Metropolitano'ya kavuşuyor!
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    Atletico Madrid'de tribünleri dolduran 50 binden fazla taraftar, maç boyunca "Seni ne kadar çok seviyorum..." tezahüratları yapmıştı.

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  • 4 Atletico Madrid yeni stadı Wanda Metropolitano'ya kavuşuyor!
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    Futbolcular başta olmak üzere birçok kişi maçta duygusal anlar yaşamıştı.

  • 5 Atletico Madrid yeni stadı Wanda Metropolitano'ya kavuşuyor!
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    Karşılaşma sonrasında veda için özel bir tören düzenlenen Vicente Calderon'da Atletico Madrid’in kazandığı tüm kupalar saha ortasına konulurken, veteran futbolcular ve mevcut takım ile teknik heyet tek tek sahaya çağrıldı.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 1
  • Misafir 19 dakika önce
    aman ne önemli haber, tembel ve şımarık ispanyollar..bizim yeni yapılan stadlarımız daha iyi..
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