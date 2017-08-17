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Fenerbahçe - Trabzonspor
FUTBOL

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'de 2. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 12:26:36 Güncelleme: 12:36:50

Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde 20 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

YARIN:
21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş: Alper Ulusoy

19 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.45 Bursaspor-Alanyaspor: Serkan Tokat
21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar
21.45 Osmanlıspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

20 AĞUSTOS PAZAR:
20.00 Kayserispor-Göztepe: Özgür Yankaya
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ali Palabıyık
21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor: Bülent Yıldırım

21 AĞUSTOS PAZARTESİ:
21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 21 dakika önce
    Aydınus istanbul bölgesi hakemi MBŞFK maçı yönetiyor
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