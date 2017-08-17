Fenerbahçe, Fabian Orellana'yla sözleşme imzalayacak...



El Desmarque ve Superdeporte, Orellana'nın menajerinin Türkiye'de olduğunu ve satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmanın sağlandığını öne sürdü.



Teknik direktör Marcelino Garcia Toral, Ocak ayında Valencia'ya gelen ve hazırlık kampında da en skorer oyuncu olarak dikkatleri üzerine çeken Orellana'nın takımdan ayrılmasına onay verdi.



Şilili futbolcunun, takımdan ayrılacağı yönünde bilgilendirilmesine rağmen çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



31 yaşındaki futbolcu, Ocak ayında Celta Vigo'dan transfer edilmişti.



Valencia'da Diego Alves, Enzo Perez, Alvaro Negredo ve Matthew Ryan bu yaz kulüpten ayrılırken, Aymen Abdennour, Joao Cancelo ve Ruben Vezo'nun da transfer dönemi kapanmadan Yarasalar'dan ayrılması bekleniyor.

FABIAN ORELLANA KİMDİR?



TAM ADI: Fabian Ariel Orellana Valenzuela

DOĞDUĞU İL: Santiago/Şili

DOĞUM TARİHİ: 27 Ocak 1986 (31)

UYRUĞU: Şili

MEVKİ: Forvet - Sağ kanat

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 3 milyon Euro

2016-2017 PERFORMANSI: 25 maç, 5 gol, 3 asist

OYNADIĞI KULÜPLER: Audax, Udinese, Xerez, Granada, Celta Vigo, Valencia







