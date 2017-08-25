Milli Takım kadrosu açıklandı! İşte Türkiye 2018 Dünya Kupası Elemeleri kadrosu!

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan'la oynanacak maçlar için aday kadroyu açıkladı. Arda Turan ve Emre Belözoğlu yeniden Milli Takım'a çağrılırken Oğuzhan Özyakup aday kadroda yer almadı.



Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kadroya aldığı isimler: