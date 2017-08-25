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FUTBOL

Milli Takım kadrosu açıklandı! İşte Türkiye 2018 Dünya Kupası Elemeleri kadrosu!

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 13:12:54

  • 1 A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
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    Türkiye Futbol Federasyonu, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan'la oynanacak maçlar için aday kadroyu açıkladı. Arda Turan ve Emre Belözoğlu yeniden Milli Takım'a çağrılırken Oğuzhan Özyakup aday kadroda yer almadı.

    Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kadroya aldığı isimler:

  • 2 A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
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    Cenk Gönen - Malaga

  • 3 A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
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    Volkan Babacan - İstanbul Başakşehir

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  • 4 A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
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    Harun Tekin - Bursaspor

  • 5 A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
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    İsmail Köybaşı - Fenerbahçe

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