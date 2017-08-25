FUTBOL
Milli Takım kadrosu açıklandı! İşte Türkiye 2018 Dünya Kupası Elemeleri kadrosu!
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
17 Ağustos 2017 Perşembe, 13:12:54 | Güncelleme: 25 Ağustos 2017 Cuma, 18:52:56
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan'la oynanacak maçlar için aday kadroyu açıkladı. Arda Turan ve Emre Belözoğlu yeniden Milli Takım'a çağrılırken Oğuzhan Özyakup aday kadroda yer almadı.
Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kadroya aldığı isimler:
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Volkan Babacan - İstanbul Başakşehir
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İsmail Köybaşı - Fenerbahçe
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6
6
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Şener Özbayraklı - Fenerbahçe
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7
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8
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Serdar Aziz - Galatasaray
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9
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Çağlar Söyüncü - Freiburg
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11
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Ömer Toprak - Borussia Dortmund
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Mehmet Topal - Fenerbahçe
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Emre Belözoğlu - Başakşehir
Tecrübeli futbolcu, 3 yıl aradan sonra yeniden Milli Takım'a çağrıldı...
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Okay Yokuşlu - Trabzonspor
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Tolga Ciğerci - Galatasaray
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Selçuk İnan - Galatasaray
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21
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Yusuf Yazıcı - Trabzonspor
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Emre Mor - Borussia Dortmund
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Burak Yılmaz - Trabzonspor