Galatasaray Kwadwo Asamoah transferini bitirdi - Kwadwo Asamoah kimdir?

Galatasaray, sol bek transferinde mutlu sona artık çok yakın.

Juventus'tan Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın oyuncunun ardından kulübüyle de anlaşmaya vardığı belirtildi. İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Tancredi Palmeri, Twitter'dan kendisine Asamoah transferini soran bir kullanıcıya; "Bildiğim kadarıyla Galatasaray, 4 milyon euro karşılığında Asamoah'ı kadrosuna kattı" cevabını verdi.

28 yaşındaki Asamoah'ın yıllık 3 milyon euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da gelen bilgiler arasında.

KWADWO ASAMOAH KİMDİR?

Kwadwo Asamoah, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın Akra şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2005-2006'da Kaaseman takımında altyapıda başladı. Orta saha pozisyonunda oynayan Asamoah, 2006-2007'de Liberty Professionals'de forma giydi ve burada profesyonel kariyerine adım attı.

Gana Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Kwadwo Asamoah, milli takım formasını 57 maçta terletti.

Galatasaray transferi gerçekleştirmek için Juventus'un onayını bekliyor. Torino ekibi, Atalanta'dan Spinazzola'yı kadrosuna katması halinde Asamoah'ı Galatasaray'a gönderecek.

Doğum tarihi: 9 Aralık 1988 (28 yaşında)

9 Aralık 1988 (28 yaşında) Doğduğu il: Accra / Gana

Accra / Gana Boyu: 1,73 m

1,73 m Uyruğu: Gana

Gana Mevki: Sol Bek - Orta saha sol - Merkez orta saha

Sol Bek - Orta saha sol - Merkez orta saha Ayak: Sol ayak

Sol ayak Güncel piyasa değeri: 11 milyon €

11 milyon € Oynadığı takımlar: Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus

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