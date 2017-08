FIFA, 2017 yılının en iyi futbolcu aday listesini açıkladı

FIFA'nın açıkladığı 24 kişilik listede Real Madrid'den 7, Barcelona'dan 4, Juventus ve Bayern Münih'ten ise 3'er futbolcu bulunuyor.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar gibi isimlerin ön plana çıktığı listede geçen sezon sakatlık problemleriyle sadece 13 maçta ilk 11 başlama şansı bulan Andres Iniesta'nın ise aday listesinde yer alması süpriz olarak göze çarpıyor.

Listenin Diego Maradona, Cafu, Carles Puyol, Edwin van der Sar ve Jay Jay Okocha'nın yer aldığı eski futbolculardan oluşturulan jüri ekibi tarafından hazırlandı.

Son 3'e kalacak aday 21 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında genel oylarla, milli takım antrenörleri ve kaptanları, ayrıca ülkelerin medya temsilcilerinin vereceği oylarla belirlenecek.

İşte 24 kişilik aday listesi:

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (AC Milan, Juventus in 2016-17)

Gianluigi Buffon (Juventus)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Paulo Dybala (Juventus)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Eden Hazard (Chelsea)

Zlatan Ibrahimovic (Free agent, Manchester United in 2016-17)

Andres Iniesta (Barcelona)

Harry Kane (Tottenham)

N'Golo Kante (Chelsea)

Toni Kroos (Real Madrid)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Marcelo (Real Madrid)

Lionel Messi (Barcelona)

Luka Modric (Real Madrid)

Keylor Navas (Real Madrid)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Neymar (Paris Saint-Germain, Barcelona in 2016-17)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Alexis Sanchez (Arsenal)

Luis Suarez (Barcelona)

Arturo Vidal (Bayern Münih)