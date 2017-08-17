Aykut Kocaman'ın Vardar - Fenerbahçe maçı yorumu

İşte Aykut Kocaman'ın Vardar maçı sonrası açıklamaları:

"Beklemediğimiz sonuç oldu. Turu İstanbul'a zorlaştırarak bıraktık. Trabzonspor maçı öncesi avantajlı bir skor çok rahatlatacaktı. Söyleyecek fazla bir şey yok. Onlarca şut, orta denemesi, son paslar, şutlar... Bu kadar pozisyon var gol yok. Rakibin hazırladığı hiç pozisyon yokken kendi attığımız bir gol. İlginç bir dönemden geçiyoruz. Bugünkü oyun üzerine zor olmakla beraber turu geçeceğimize eminim."