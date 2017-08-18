FUTBOL
Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da Usain Bolt zirvesi yapıldı
Galatasaray'dan Usain Bolt bombası!
18 Ağustos 2017 Cuma, 09:12:07 | Güncelleme: 09:27:46
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Yönetim kurulu toplantısında, pistlere veda ettikten sonra futbolculuğa göz kırpan Usain Bolt konusu açıldı.
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Marka değerine katkı sağlayabileceği düşüncesiyle Jamaikalı ünlü sprintere teklif götürülmesine sıcak bakanlar oldu.
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Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre bu öneriye bazı profesyoneller ‘taş’ koydu!
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Futbolcu olmak istediğini her fırsatta dile getiren Usain Bolt, Galatasaray’ın da gündemine girdi.
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Dünyaca ünlü atletin şöhretinden faydalanmak isteyen Özbek yönetimi, geçtiğimiz salı yapılan toplantıda, kulübün marka değerini yükseltmek için Jamaikalı atletin kadroya katılması düşüncesini masaya yatırdı.
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Bolt’un milyarlarca insan tarafından tanınması nedeniyle Galatasaray isminin Uzak Doğu’dan Amerika’ya kadar dünya manşetlerinde yer alacağını düşünen bir yönetici, 30 yaşındaki ünlü atlete davet yapılması fikrini ortaya attı.
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YANLIŞ YÖNLENDİRDİLER!
Bu proje ilgi çekerken, bazı yöneticiler de bu fikre destek verdi.
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Ancak yönetim kurulu toplantısına katılan bazı profesyonellerin, Türkiye’de oynayacak bir yabancının herhangi bir ülkenin alt yaş kategorileri ya da bir kulüpte en az 1 maça çıkma zorunluluğu olduğu iddiasını ortaya atması işleri değiştirdi.
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Yanlış bilgilendirilen yöneticilerin hevesi kaçarken, proje de başlamadan rafa kalktı.
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MEVZUAT NE DİYOR? OYNAMASINA ENGEL YOK
HABERTÜRK, Galatasaray yönetiminde masaya yatırılan Usain Bolt transferinin mümkün olup olmayacağını araştırdı.
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Mevzuatta daha önce lisansı bulunmayan bir kişiyi futbolcu yapıp sahaya çıkarmak için herhangi bir ‘milli forma’ zorunluluğu ya da 1 maç oynama kıstası bulunmuyor.
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"DÜNYA BİZİ KONUŞUR"
Bolt fikrini ilk etapta ilginç bulmayan yöneticilerden bazılarının ise daha sonra ikna oldukları öğrenildi.
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Konuyu tartışan yöneticilerin, “Eğer alabilirsek Dünya’da pek çok insan Galatasaray’ı yakından takip etmeye başlar. Dünya bizi konuşur ve maçlarımız çeşitli ülkelerde canlı yayınlanır. Ayrıca tribünler dolar, forma satışları artar. Reklam ve sponsorluk gelirlerimiz de yükselir” dedikleri bildirildi.
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"ÇOK İSTEYEN VAR"
İngiliz basınına konuşan Bolt’un menajeri Ricky Simms, “Bir düzine kulüp Bolt’u kadrosunda görmek istiyor. En yakın kulüp ise Borussia Dortmund. Bolt’un hayali Şampiyonlar Ligi’nde oynamak” demişt
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Bolt’a son olarak Ada’dan Burton Albion talip olmuştu.
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Bolt ay başında emekliliğini soran gazetecilere "Manchester United Menajeri Jose Mourinho'dan telefon bekliyorum. Sanırım transfer döneminin son gününü bekliyor." cevabı vermişti.