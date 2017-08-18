Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da Usain Bolt zirvesi yapıldı

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Ancak yönetim kurulu toplantısına katılan bazı profesyonellerin, Türkiye’de oynayacak bir yabancının herhangi bir ülkenin alt yaş kategorileri ya da bir kulüpte en az 1 maça çıkma zorunluluğu olduğu iddiasını ortaya atması işleri değiştirdi.