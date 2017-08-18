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FUTBOL

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da Usain Bolt zirvesi yapıldı

Galatasaray'dan Usain Bolt bombası!

18 Ağustos 2017 Cuma, 09:12:07

  • 1 Galatasaray'dan Usain Bolt bombası!
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    Yönetim kurulu toplantısında, pistlere veda ettikten sonra futbolculuğa göz kırpan Usain Bolt konusu açıldı.

  • 2 Galatasaray'dan Usain Bolt bombası!
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    Marka değerine katkı sağlayabileceği düşüncesiyle Jamaikalı ünlü sprintere teklif götürülmesine sıcak bakanlar oldu.

  • 3 Galatasaray'dan Usain Bolt bombası!
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    Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre bu öneriye bazı profesyoneller ‘taş’ koydu! 

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  • 4 Galatasaray'dan Usain Bolt bombası!
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    Futbolcu olmak istediğini her fırsatta dile getiren Usain Bolt, Galatasaray’ın da gündemine girdi.

  • 5 Galatasaray'dan Usain Bolt bombası!
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    Dünyaca ünlü atletin şöhretinden faydalanmak isteyen Özbek yönetimi, geçtiğimiz salı yapılan toplantıda, kulübün marka değerini yükseltmek için Jamaikalı atletin kadroya katılması düşüncesini masaya yatırdı.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 2 dakika önce
    şampiyonlar ligine uefa ya katılama eee boltu getirip dunyaya acılacaklarmıs dunya senı tanısın dıye adamlar zaten avrupa sampıyonası uefa dunya kupası gıbı organızasyonlar yapmıslar becerınızı beynınızı buralara yorun boş iş 30 yasındakı koşusuyu sahaya sureceklerde reklam yapacaklarmıs
  • Misafir 14 dakika önce
    Alsınlar Galatasaraylı olucam
  • Misafir 23 dakika önce
    ZOR GELİR
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