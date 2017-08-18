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FUTBOL

Galatasaray, Asamoah transferinde son aşamaya geldi!

18 Ağustos 2017 Cuma, 09:43:59

  • 1 Galatasaray, Asamoah transferinde son aşamaya geldi!
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    Transfer şampiyonu Galatasaray, 8. yabancısını alıyor, Ganalı yıldızı da bitiriyor.

  • 2 Galatasaray, Asamoah transferinde son aşamaya geldi!
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    29 yaşındaki Asamoah ile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Juventus’la da imza aşamasına geldi.

  • 3 Galatasaray, Asamoah transferinde son aşamaya geldi!
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    Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre resmi açıklama için geri sayıma geçildi.

     

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  • 4 Galatasaray, Asamoah transferinde son aşamaya geldi!
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    Galatasaray, transferi için yoğun uğraş verdiği Kwadwo Asamoah’ta mutlu sona çok yakın...

     

  • 5 Galatasaray, Asamoah transferinde son aşamaya geldi!
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    Üç yıllık teklif götürülen Ganalı yıldızla el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, İtalyan kulübünü de büyük ölçüde ikna etti.

     

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YORUMLAR 4
  • Misafir 21 dakika önce
    çok çok iyi futbolcu, umarım gelir
  • Misafir 25 dakika önce
    niye okadar para Adam 29
  • Misafir 25 dakika önce
    niye okadar para Adam 29
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