FUTBOL
Galatasaray, Asamoah transferinde son aşamaya geldi!
18 Ağustos 2017 Cuma, 09:43:59 | Güncelleme: 09:53:19
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Transfer şampiyonu Galatasaray, 8. yabancısını alıyor, Ganalı yıldızı da bitiriyor.
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29 yaşındaki Asamoah ile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Juventus’la da imza aşamasına geldi.
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Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre resmi açıklama için geri sayıma geçildi.
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Galatasaray, transferi için yoğun uğraş verdiği Kwadwo Asamoah’ta mutlu sona çok yakın...
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Üç yıllık teklif götürülen Ganalı yıldızla el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, İtalyan kulübünü de büyük ölçüde ikna etti.
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Tarafların imza aşamasına geldiği, kısa süre içinde anlaşmanın duyurulabileceği bildirildi.
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ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO
Asamoah’la 3 milyon Euro’dan 3+1 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşan Sarı-Kırmızılılar, kapıyı 8 milyon Euro’dan açan Juventus’un istediği rakamı 5 milyon Euro’ya kadar kadar çekmişti.
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Son pazarlıklarda bu rakamı daha da indirmeye çalışan Galatasaray ile Juventus arasında 1 milyon Euro’luk bir fark kaldığı öğrenildi.
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Tarafların anlaşmasına kesin gözüyle bakılırken, hafta başında imzaların atılabileceği bildirildi.
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TUDOR ÇOK İSTİYOR
Kadrosunu sil baştan yenileyen Galatasaray’da Asamoah’ın gelişiyle birlikte sol bekte Linnes’in yerine Ganalı yıldız oynamaya başlayacak.
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Galatasaray’da son Kayserispor maçında eski kadrodan Muslera, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Linnes ve Rodrigues 11’de çıkmıştı.
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Feghouli ve Asamoah’ın 11’e monte edilmesiyle birlikte bu sayı Muslera’yı saymazsak 2’ye düşecek.
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Asamoah’ın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu vurgulayan ve bu oyuncuyu çok isteyen Tudor, yönetimden gelecek haberi bekliyor.
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Juventus, 2012’de Asamoah’ı 18 milyon Euro karşılığında Udinese’den transfer etmişti.
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Bir yıl daha kontratı bulunan Ganalı futbolcu, sol bölge dışında orta sahanın ortasında da görev alabiliyor.
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Juventus’ta toplam 130 maça çıkan Asamoah, 5 gol, 20 asistlik performans gösterdi.
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İtalyan devinde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan bu oyuncu, yedeğe düştüğü geçen sezon 24 maça çıkarken, 2 de gol attı.
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İtalyan ekibi yeni sezonda Asamoah’ı kadroda düşünmüyor.