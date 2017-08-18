Kemal Özdeş Kasımpaşa'nın hedefini açıkladı

Beşiktaş maçı öncesinde Kasımpaşa'nın tek hedefi galibiyet...

Gazete Habertürk'ten Levent Köse'nin haberine göre, Kasımpaşa'nın başarılı hocası, bugünkü Beşiktaş karşılaşmasında taraftar desteğinin çok önemli olduğunu söyledi. Özdeş, “En iyi özelliğimiz olan savunmayı iyi yaparak topa sahip olduğumuz anlarda coşkulu oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Bu sezon kendi evimizde olan ilk maçı kazanmak istiyoruz. Oyuncularımın isteği üst düzeyde. Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum. Oynayacağımız oyunla ve alacağımız sonuçla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.

KASIMPAŞA KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Jhon Murillo, Syam Ben Youssef, Markus Neumayr, Bernard Mensah, Michael Rangel ve Trezeguet gibi isimleri transfer ederek kadrosunu güçlendiren Kasımpaşa, Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 3-1 mağlup etmişti. Alınan farklı skorun yanı sıra Paşa’nın oynadığı futbol gelecek günler adına umut verirken, teknik direktör Kemal Özdeş, Beşiktaş maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Hedeflerinin 2’de 2 yapmak olduğunu belirten deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta Alanyaspor maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptık. Ligin ilk haftası olmasına rağmen istediğimiz oyunu oynadık. Açıkçası bu durum beni fazlasıyla mutlu etti. Yeni transferlerin uyum sürecini çabuk atlatması takım oyununa katkı sağladı. O maçta takım savunmasını çok iyi uyguladık, coşkulu oyunumuzla da hak ettiğimiz üç puanı aldık. Şimdi geçen yılın şampiyonu Beşiktaş’ı ağırlayacağız. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Ancak Beşiktaş önünde de önceliğimiz coşkulu futbol olacak.”

''TARAFTARLAR YANIMIZDA OLSUN''

Kasımpaşa'nın başarılı hocası, bugünkü Beşiktaş karşılaşmasında taraftar desteğinin çok önemli olduğunu söyledi. Özdeş, “En iyi özelliğimiz olan savunmayı iyi yaparak topa sahip olduğumuz anlarda coşkulu oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Bu sezon kendi evimizde olan ilk maçı kazanmak istiyoruz. Oyuncularımın isteği üst düzeyde. Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum. Oynayacağımız oyunla ve alacağımız sonuçla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.

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