''Gabriel Paletta, Fenerbahçe'ye geliyor''

Fenerbahçe, stoper transferini İtalya'dan yapıyor.

Calciomercato'nun haberine göre, Simon Kjaer'i gönderen ve o bölgeye takviye yapma hazırlığında olan Fenerbahçe, AC Milan'ın 31 yaşındaki Arjantinli stoperi Gabriel Paletta ile her konuda anlaşmaya vardı. Yine AC Milan forması giyen Gustavo Gomez ile uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe, oyuncunun transferini bir türlü sonuçlandıramamıştı. Gomez transferinden sonuç alamayan Sarı Lacivertliler, rotayı Paletta'ya kırdı ve transferi tamamladı.

YENİ YAPILANMADA KENDİNE YER BULAMADI

Geçtiğimiz sezon AC Milan formasıyla 32 maçta forma giyen Paletta, 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi ve sahada kaldığı 2804 dakikada 3 sarı kart 2 kırmızı kart gördü. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2018'de bitecek olan Gabriel Paletta, AC Milan'ın bu sezonki yeni yapılanmasında kadroda kendine şans bulamadı ve gönderilecek oyuncular listesine konuldu.

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