Gazete Habertürk yazarları Vardar-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SERDAR ALİ ÇELİKLER - Koşu mesafesi iyi mi hocam?

Maça başlayan 11, 100 Fenerli’den 85’ini tatmin etmiştir. Stoperde Topal’ın olması oyun kurma anlamında daha artı puan kazandırabilir anlamına geliyordu. Kalede Kameni, Josef yanında Ozan mevcutlar içinde en ideal diziliş gibi duruyordu. Ha Hasan Ali ha İsmail olduğundan o bölgede Şener ile Isla farkı da tartışmaya değer değildi, en azından benim için. Ahmethan yerine Soldado olur muydu, o tercihi de teknik adama bırakmak doğru olur. Dolayısıyla bana göre başlangıç 11’i dünkü mağlubiyetin temeli değildir.

Bir kere yenilen 2 golde de 3 temel savunmacının hatası var. İlkinde Topal yanlış yere geri pas atıyor; adı ve kariyeri büyük ama klasik kazma stoper olan Skrtel bakkala gidiyor, Kameni de Volkan’dan beter topu içeri buyur ediyor. 2. gol ise amatörlükler zincirinden öte kusura bakmasınlar aptalcaydı. Eh kaleci ve 2 stoper bu kadar saçmalayınca gol yemek kaçınılmaz oluyor. Peki savunma kurgusunda bu kadar bireysel hata var da hücum nasıldı? 21 yaşındaki Asensio 2 Barça maçında da inanılmaz goller atıyor, bizim akranı Ahmethan ‘al da at’ pozisyonları dahi atamıyorsa; bıraktım kafaya dahi çıkamıyorsa Ahmethan düşünecek ve “Bize şans vermiyorlar” diye ağlamayacak. Şener ve Alper ile 2 pozisyonda da rakip kaleci iyi olunca ilk yarıda gol bulunamadı. 2. yarıda ise sadece 2 pozisyon üretilmesi sıkıntılı.



Şimdi diyeceksiniz ki; “E Serdar Bey, madem yenilen goller 3 temel savunmacının ortak hatası; madem Ahmethan bir tane olmak üzere toplam 4 net pozisyonda gol bulunamadıysa bu maçın kusuru kimde?”





Şimdi efendim benim derdim kişilerle değil; kendimi yırtıyorum 2014 Dünya Kupası’ndan beri pas futbolu bitti diyorum. Aykut Kocaman; yandaşlarının, candaşlarının, yoldaşlarının, Galatasaraylı kankalarının, sanat sevici alkışlayıcılarının söylediğinin aksine değişime, dönüşüme, devinime açık değil. Kendisine göre futbol bir kontrol-pas oyunudur. Ben de diyorum ki futbol artık topa bir oyuncunun mümkün olduğunca az temas edip hızlı paslaşmalarına dayalı bir hale döndü. Eğer bunu sağlayacak kaliteli oyuncularınız yoksa, ki yok; o zaman driplingçi dikine kat eden oyuncular alıp fizik güçle ve çok adamla rakibe yüklenecek oyun oynamaktan başka çareniz yok. O yüzden de Aykut Kocaman şimdi şunun cevabını vermeli:

1-Bu Dirar denen statik, kısa mesafede asla çalım atamayacak adamı Lens gibi driplingçi, adam eksiltebilen birinin yerine alelacele neden aldırdınız?

2-Koşu mesafesi iyi miydi?

Kocaman ve aslında biz ve bizim gibiler Kocaman’ı eleştirince sanki babalarına sövmüşüz gibi savunmaya geçen yandaş sözcüler şunu anlamalı: Kontrol ettim, sağa çektim, aldım verdim futbolu bit-ti; öl-dü..

- TOPAL

Evlere şenlik 2 golün de başmimarı idi.

- YALÇIN ÇETİN

Tek güzel şey onun maç anlatımıydı.

BÜLENT YAVUZ - Şener'in pozisyonu net penaltıydı



Fenerbahçe, Vardar’da büyük bir hayal kırıklığına uğradı. İtalyan hakem Luca Banti bir-iki pozisyon haricinde yanlış yapmadı ama oyunun hemen başında Fenerbahçe’nin net bir penaltısını vermedi. Ceza alanına giren Şener, topu geçirdikten sonra rakibini de geçmek isterken çok net bir şekilde yere düşürüldü. Bu hareketin karşılığı penaltıdır. Hakemin pozisyon itibarıyla uzak kaldığını düşünürsek, hemen pozisyona 1 metre mesafedeki 6. hakemin gerçekten ne iş yaptığını sormak lazım! 89. dakikada Vardar’ın kaptanı Grncarov ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Bence hakem hem ilk sarıda hem de ikinci sarıda haklıydı. 90+2’de Josef de Souza’nın atılması ise hakem için çok kolay bir karardı.

AHMET SELİM KUL - Kader diyemezsin

Fenerbahçe 6 hazırlık, 4 resmi maçı geride bıraktı ve 10 maçın hiçbirinde 3 gole ulaşamadı. Çok karamsar gibi bir tablo gibi gözükse de bu 10 maçın 9 buçuğunu forvetsiz oynayan Sarı-Lacivertliler için bırakın 3 golü, gol atmak dahi önemli başarı. Marsilya ile oynanan hazırlık maçının ilk 45 dakikasındaki Robin van Persie performansı dışında nitelik olarak forvet izleyemedik. Zaten kendisi bu yıl da bugüne kadar gösterdiği performansın fazlasını vermeyeceğinin sinyallerini daha şimdiden gösterdi. Fernandao’nun Brezilya’da yaptığı ihmaller de bir alternatifi ortadan kaldırdı. İyi dönecek dense de eli bu defa doğru kaynayacak mı, bu bile net değil. Bu dehşet forvetsizlikte zaten bu bölgeye geç kalan transfer Soldado, dünkü maçta fiziksel olarak hazır olmamasına rağmen riske edilerek ateşle oynandı. Tüm bunları toparladığımızda dün akşam olanlara kader diyemezseniz... Göz göre göre geldik bu utanç gecesine...

Fenerbahçe’nin bu sezonki kaderi tartışmasız Soldado’nun ortaya koyacaklarına bağlı. Eğer o da net bir forvet performansı sergilemezse sezon boyunca ilk 45 dakikadaki gibi iyi bir oyun sergileseniz dahi saçma sapan hatalarla bir gol yer, komik durumlara düşersiniz. Taraftarını dün akşamki gibi kanser eder, bir sezonu daha çöpe atarsınız. Ligimizde ilk 15’e giremeyecek Vardar’a kaybeder hem kulüp tarihine kara bir leke ekler hem de Avrupa macerasını ateşe atarsınız. Bu durumdaki riski azaltmanın yolu olarak 1 forvet transferi daha yapma seçeneği var ama o da çok mümkün gözükmüyor. Yani F.Bahçe’yi bir sezon başında daha kaos dolu günler bekliyor. F.Bahçe’nin bu sezonki kaderi tartışmasız Soldado’nun ortaya koyacaklarına bağlı.