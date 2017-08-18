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Everton, Diego Costa'yı istiyor

''Everton, Costa'yı kiralamak istiyor''

Everton Teknik Direktörü Ronald Koeman, Diego Costa'yı kiralamak istediklerini söyledi.

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:34:15 Güncelleme: 11:39:43

Beşiktaş'la adı anılan Diego Costa, Everton'a gidebilir. SKY Sports'un haberine göre, Lukaku'yu Manchester United'a satan Everton, Chelsea'de gönderilecekler listesine konulan Diego Costa'ya talip oldu. Koeman'ın da istediği transfer için girişim yapan Premier Lig ekibi, İspanyol golcüyü kiralamak istiyor. Chelsea ile antrenmanlara çıkmayan ve ülkesinde bireysel çalışmalarını sürdüren Costa, henüz bir kulüple anlaşamadı. Chelsea'den bonservisini isteyen Diego Costa'nın bu talebi, yönetim tarafından reddedildi. 

Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla Premier Lig'de 35 maça çıkan Diego Costa, 20 gol atıp 8 de asist yaptı. İspanyol yıldızın kulübüyle Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 

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