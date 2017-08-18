Beşiktaş'ta yönetimden ortak karar

Medel’i renklerine bağlayan Beşiktaş’ta stoper transferi şimdilik rafa kalktı. Her ne kadar bu bölge için Vida’nın adı geçse de başkan Fikret Orman stopere yapılacak takviye için acele etmiyor. Öncelik olarak eldeki isimleri satma derdinde olan Siyah-Beyazlılar’da stoper transferinin olmama ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

Medel’in geride de oynaması nedeniyle stoperin devre arasında ihtiyaç duyulması halinde alınacağı belirtildi. Sadece Sosa’nın bedava gelmesi halinde bu transferin olabileceğini konuşan yöneticiler, stopere çok da gerek olmadığı yönünde görüş bildiriyor. Uzun süredir Domagoj Vida ile ilgilenen Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle bir türlü anlaşma sağlayamamıştı. Dinamo Kiev forması giyen Hırvat stoper Vida'nın sözleşmesinin Aralık ayında bitecek olması sebebiyle yüklü bir bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş, şimdilik bu transferi de askıya aldı.

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