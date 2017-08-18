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TFF'den Barcelona'ya destek

''Dualarımız sizinle''

Barcelona'da dün yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için TFF, sosyal medya hesabından Türkçe, İspanyolca ve İngilizce olarak başsağlığı mesajı yayımladı.

18 Ağustos 2017 Cuma, 12:21:04 Güncelleme: 12:23:50

Türkiye Futbol Federasyonu, İspanya'nın Barcelona kentinde dün yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için TFF, sosyal medya hesabından Türkçe, İspanyolca ve İngilizce olarak başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin Twitter hesabında 3 dilde yayımlanan mesajda, "Tüm düşünce ve dualarımız hayatını kaybedenler, aileleri ve Barcelona halkı ile." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri de Twitter hesaplarından İngilizce olarak başsağlığı dileklerini paylaştı.

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